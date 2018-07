New York: cosa fare e vedere nella Grande Mela

New York è forse la meta più ambita degli appassionati di viaggi di tutto il mondo. Il fascino e le attrazioni della Grande Mela, infatti, attirano ogni giorno turisti e visitatori da ogni dove. Nella città che non dorme mai annoiarsi è impossibile. Se anche voi state pensando di organizzare un viaggio o avete intenzione di volare presto negli Stati Uniti, allora vi potrà essere utile avere a portata di mano una lista delle migliori attrazioni turistiche del posto. Un elenco dei posti più belli da vedere a New York che chiunque, una volta arrivato in città, può e deve assolutamente visitare per godersi al cento per cento il soggiorno.



- Statua della Libertà

Simbolo indiscusso di New York in America e in tutto il mondo, la Statua della Libertà continua ad essere oggi una grande attrattiva per viaggiatori e gente di passaggio. Molti, tuttavia, fanno l’errore di presentarsi sul posto senza organizzare preventivamente l’escursione o prendere informazioni sulle visite. Per salire in cima, infatti, bisogna acquistare online i biglietti di ingresso con mesi di anticipo. Il motivo? L’entrata è aperta tutti i giorni ad un numero limitato di persone (per questioni pratiche e di ordine pubblico) che, se vogliono visitare la statua al suo interno, non possono semplicemente recarsi sull’isola e aspettare il proprio turno. La salita, in fine, non è proprio una passeggiata di salute. Per arrivare fino in alto è necessario fare ben 377 gradini a piedi, non si possono portare borse e ai bambini è vietato l’ingresso se non sono alti almeno un metro e venti.

- Central Park

Decisamente meno sforzi, invece, richiede una passeggiata a Central Park. Il cuore verde di New York è sicuramente uno dei posti più incantevoli della città e, in qualsiasi periodo dell’anno, regala ai visitatori del posto immagini e momenti indimenticabili. All’interno del parco diverse sono inoltre le attrattive che potete visitare. Una cosa di cui dovete sempre tenere conto, però, sono le grandi dimensioni di Central Park. Scegliete quindi le attrazioni più facili per voi da raggiungere oppure quelle che non volete assolutamente perdervi perché suscitano in voi grande interesse (dedicando a queste ultime più tempo rispetto alle altre se necessario). Anche in questo caso, quindi, molto importante è organizzarsi preventivamente, perché solo in questo modo eviterete di sprecare inutilmente tempo ed energie facendo qualcosa che non vi soddisfa.

-Empire State Building

L’empire State Building è e rimane una delle viste più belle sulla città di New York. Per salire fin su in cima, proprio come la Statua della Libertà, è necessario acquistare anche in questo caso il biglietto di ingresso. Al contrario di Ellis Island, però, i visitatori dell’Empire difficilmente si dicono delusi dell’esperienza fatta all’interno del grattacielo. Sia di notte che di giorno lo spettacolo è mozzafiato, basta fare un rapido giro su Internet e leggere le opinioni di chi già c’è stato per capire quanto questa esperienza sia incredibile.

- Times Square

Times Square è il cuore pulsante e sempre attivo di New York. Se volete scoprire e capire perché la Grande Mela è considerata la città che non dorme allora è Times Square il quartiere che dovete visitare per rendervene conto. Luci, suoni e movimento contraddistinguono questa piazza, da sempre una delle più affollate di New York. Recarvi sul posto, inoltre, vi darà la possibilità di immergervi completamente nella vita dei quartieri iconici della città. Times Square si trova infatti a Manhattan, all’intersezione tra Brodway e la Sebth Avenue, strade e zone anche queste che non potete non visitare.

- Rockefeller Center

Incantevole, magico e senza tempo nella stagione invernale. Se avete la fortuna di visitare New York nel periodo natalizio questo è sicuramente uno di quei posti che da il meglio di sé durante le feste. La pista di ghiaccio in inverno, però, non è l’unico elemento che fa di questo posto una grande attrattiva. Al suo interno, infatti, sono racchiusi ben 19 edifici commerciali che si affacciano sulla Fifth Avenue, la celebre Quinta Strada, considerata l’arteria di New York, dove eleganti grattacieli con vista sul parco si alternano a musei e edifici di grande interesse storico, simbolo della New York ricca e benestante.

- Ponte di Brooklyn

Il Ponte di Brooklyn è indubbiamente un’altra delle strutture simbolo di New York. Conosciuto in tutto il mondo, nella sua imponenza e maestosità è riuscito a mantenere vivo nel tempo l’interesse dei visitatori di tutto il mondo. Il ponte che collega Brooklyn e Manhattan può essere visitato e percorso a piedi da chiunque, attraverso una lunga passeggiata di legno costruita sopra le corsie riservate alle automobili.

- Musei

Che siate appassionati di arte (contemporanea, moderna etc.) a New York riuscirete a trovare tutto quello che state cercando. Diverso ma sempre suggestivo è inoltre anche il museo che si trova a Ground Zero, luogo in cui è stato realizzato il Memorial dedicato ai caduti durante il tragico attacco terroristico alle Torri Gemelle. Chiunque ci sia stato descrive l’esperienza come una delle emozioni più forte mai provate nella propria vita.

Quelle appena elencate, ovviamente, sono solo alcune delle tantissime attrazioni di New York. Ad influenzare la scelta, sicuramente, saranno anche altri fattori come, per esempio, il tempo a vostra disposizione. In ogni caso non dimenticatevi comunque che, prima di poter fare il vostro ingresso negli Stati Uniti regolarmente, molto importante è essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per il soggiorno nel Paese. Per viaggiare nello stato americano, infatti, bisogna prima munirsi del visto ESTA,ovvero il sistema elettronico per l'autorizzazione di viaggio obbligatorio per chiunque arrivi e ha intenzione di soggiornare negli USA.Con ESTA potrete rimanere a New York, e in generale in America, per ben 90 giorni di fila senza in questo modo dover richiedere alcun visto di soggiorno.