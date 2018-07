Depuratore, al via l'iter per la riconsegna dell'impianto al Comune

TERMOLI. Sono trascorse esattamente due settimane da quel 30 giugno che avrebbe dovuto rappresentare il passo d’uscita del gruppo Acea e della Crea gestioni dal territorio, titolare con varie insegne detiene la condizione del servizio idrico integrato della città di Termoli e svolge il servizio relativo alla depurazione delle acque cittadine in regime di proroga del contratto in data 18.01.1999 di repertorio n. 778. L’ultima proroga è stata disposta dalla Giunta comunale con deliberazione n. 346 del 30 dicembre 2017 ed è scaduta 30.06.2018 in relazione alla sentenza del Tar Molise n. 179/2018 su ricorso promosso dalla stessa Crea Gestioni.

Il Comune di Termoli vista la nota ultima di Crea Gestioni del 29/05/2018, acquisita in pari data al protocollo n. 27668, con la quale la società conferma la volontà di non proseguire la gestione del servizio dopo il termine di scadenza della proroga, è tenuto ad avviare le procedure per la riconsegna delle dotazioni impiantistiche ad oggi gestite da Crea Gestioni e a verificarne preventivamente sia lo stato di conservazione che i requisiti del suo corretto funzionamento per garantire le necessarie condizioni di continuità di efficienza e in particolare di capacità depurativa a norma di legge.

Lo stesso impianto di depurazione di acque reflue localizzato presso il porto di Termoli è stato sottoposto nei mesi passati ad indagini giudiziarie da parte dell’Autorità competente e pertanto, l’attività preliminare e propedeutica alla riconsegna di detto impianto necessità di un’attenta e proficua collaborazione tecnico-scientifica finalizzata principalmente a valutare: lo stato di funzionalità dell’impianto; le efficienze depurative e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria condotte e gestite dalla Crea. Non disponendo delle necessarie conoscenze nella materia tecnologica e depurativa, necessita di una collaborazione tecnico-scientifica volta a ricercare e valutare le attività sopra-esposte, la giunta Sbrocca ha autorizzato il dirigente ai Lavori pubblici Gianfranco Bove a indire la procedura per l’individuazione di una figura professionale pubblica o privata con competenze tecniche e scientifiche, da affiancare al Rup, volta a ricercare e valutare tutte le attività.