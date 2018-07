CAMPOMARINO. Non è stata un’opera pubblica condivisa e accettata al 100% da residenti e commercianti, specie quelli che si sono dichiarati contrari perché si ritengono danneggiati dalla scelta di un senso unico penalizzante.

Tuttavia, ieri sera 15 luglio, in piena finale mondiale in corso, a Campomarino è stata inaugurata la nuova piazza Vittorio Veneto, quella che sorge all’ingresso del paese, prima del borgo antico.

Un po’ il biglietto da visita della località turistica più a Sud del Molise. Un piano di riqualificazione che dal paese arriva alla zona del lido e alle contrade.

Una giornata di festa per presentare uno spazio di incontro a ridosso di largo Santa Maria a Mare e del Belvedere.

Taglio del nastro, benedizione e intervento del sindaco, Gianfranco Cammilleri, per consolidare il progetto realizzato nel centro del paese. Si tratta di un traguardo che giunge a 10-11 mesi dalle prossime elezioni amministrative, che segneranno giocoforza il cambio di guardia a palazzo di città, vista l’impossibilità di ricandidatura per un terzo mandato del sindaco uscente. Falconieri, cavalli e altre iniziative per ricordare l’evento della piazza tra fiori, alberi e arredo urbano.

Cammilleri ha evidenziato anche gli altri interventi in cantiere.

L’occasione per inaugurare anche il nuovo murales donato dal sindaco, dall’amministrazione e dalla pittrice Liliana Corfiati che da anni è impegnata nella promozione del borgo con tante opere apprezzate da numerosi visitatori.

Presenti oltre a Cammilleri, anche la presidente del Consiglio comunale Paola Cantelmi, gli assessori e la maggioranza.