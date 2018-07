Lions, Graziella Vizzarri coordinatrice distrettuale della zona B

LARINO. Toccherà alla larinese Graziella Vizzarri ricoprire nell’anno sociale 2018-2019 il ruolo di coordinatore distrettuale della zona B. Il Lions del basso Molise è lieto di salutare il nuovo anno sociale Lionistico, la cui cerimonia è stata condivisa con gli Amici Lions dei Club della Zona B, ora presieduta da Graziella Vizzarri. Da Stefano Maggiani il testimone della Zona B è passato a Graziella Vizzarri, dai presidenti di club Lions Francesco Ferrauto, Ester Tanasso, Davide Tagliaferri, Luisa Rotoletti, Mariangela Martella e Demetrio Di Fonzo è passato ai presidenti Aldo Reale, Giuseppe Musacchio, Salvatore Azzolini, Marilena Marra, Ezio Del Pinto e Giusy Serio.

Un anno è trascorso, il testimone del bene è passato da un Governatore all'altro, da Carla Cifola a Maurizio Berlati, da un Presidente all'altro, da un Officer all'altro e così via... «I Lions, in amicizia e armonia, ruotano negli incarichi ma uniti continuano il loro servizio per il bene e il progresso dell'umanità, nuove sfide li attendono ma insieme nulla è impossibile e come ha detto il nostro Governatore Maurizio Berlati "Se lo hai sognato, lo puoi fare..." Come ci ha ancora detto Maurizio Berlati dobbiamo soltanto tornare ad imparare a volare in alto, senza accontentarci di ciò che abbiamo con facilità a portata di mano, dobbiamo ricominciare ad operare e condividere insieme per scoprire, dall'alto, nuovi orizzonti e nuove bellezze», conclude la Vizzarri. «Buon anno lionistico ai nostri presidenti della Zona B, ai nostri presidenti Leo, Gianmarco e Denny, a tutti o Lions e a tutti i Leo del mondo. We Serve».