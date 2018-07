TERMOLI. Nell'immaginario collettivo, almeno fino all’avvento del telefilm cult Baywatch, con David Hasselhoff e Pamela Anderson, la figura del bagnino era sempre stata rappresentata da un giovane sportivo aitante dal fisico scolpito, capace di mandare in visibilio le donne.

Ma da lì in poi di acqua ne è passata sotto i ponti, non solo in mare, così sono state sdoganate anche le bagnine donne e a Termoli, presso il lido “Le Dune”, sul lungomare Cristoforo Colombo – sul litorale Nord – impegnata a garantire la sicurezza e l’incolumità di turisti e bagnanti c’è una ragazza giovanissima, appena ventenne, molto bella e dal fisico davvero statuario.

La ragazza nata a Larino, ma da genitori di origine venezuelana, si chiama Denise Croce.

Oltre all’indubbia avvenenza, è molto efficace nello svolgere il suo lavoro, quando le condizioni meteomarine richiedono una sua attenzione maggiore nei confronti dei bagnanti, è davvero molto professionale e severa con chi non ascolta i suoi consigli prudenziali e mirati a prevenire eventuali guai in mare.

Una ragazza molto intelligente che sta portando avanti studi accademici in Odontoiatria, senza naturalmente tralasciare la passione e l'amore per il nuoto e il salvamento.

Molto spiritosa, ci ha raccontato simpatici aneddoti come ad esempio alcuni ragazzi che pur di farsi soccorrere dalla splendida Baywatch fanno di tutto, anche fingere malori improvvisi, ma lei esperta non si fa ingannare e sa cantargliene quattro a costoro, facendo capire che il suo lavoro va preso seriamente e non è uno scherzo. Infatti, non è l’unica bagnina donna della spiaggia termolese.