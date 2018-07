Centinaia di fedeli al Carmelo per la messa della festa di quartiere

TERMOLI. Si sono concluse ieri sera le celebrazioni per la festa di quartiere della Madonna del Monte del Carmelo. Sul sagrato della parrocchia in via Panama centinaia di fedeli hanno seguito la messa officiata dal vescovo Gianfranco De Luca, assieme al parroco don Gianfranco Mastroberardino, che ha preso le redini della comunità affranta per la morte prematura di don Ulisse Marinucci nel San Silvestro 2016. Inoltre, si è celebrato anche il quindicesimo anniversario per alcune donne consacrate all’Ordo Virginum.