ROCCASPINALVETI. Il rombo dei motori di decine di bikers ed una folla commossa hanno dato l'addio a Luca Piccirilli, il meccanico 42enne deceduto per una tragica fatalità nella mattina di domenica 15 luglio (LEGGI). I funerali si sono svolti questo pomeriggio a Roccaspinalveti, presso la chiesa di San Michele Arcangelo. A celebrare la messa è stato il giovane parroco del paese, don Angelo di Rito.

In tanti hanno preso parte all’ultimo saluto dell'uomo morto in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente avvenuto al confine tra Abruzzo e Molise. I sanitari del 118 di Agnone hanno tentato di tutto per salvarlo, ma purtroppo non vi è stato nulla da fare.

Il momento più toccante è stata l'uscita del feretro della chiesa, quando gli amici bikers hanno dato gas alle loro moto per salutare degnamente Luca. Poi un lungo applauso, accompagnato dal rintocco delle campane. Fuori dalla parrocchia ad attenderlo gran parte della comunità roccolana, alcun dei quali in maniera simbolica hanno lasciato volare in cielo dei palloncini bianchi. Sulla bara è stata adagiata una maglia blu, quella del motogruppo autonomo "Api Grandinate" di cui Luca faceva parte da tempo.

Tanta commozione, lacrime ed enorme tristezza hanno accompagnato il feretro fino al cimitero di Roccaspinalveti.

Straziati dal dolore i familiari, i parenti e i gli amici che, ancora increduli per questa inspiegabile morte, hanno preso parte al rito funebre. L'uomo era ben voluto da tutti in paese e la sua scomparsa lascerà un grande vuoto. Tutta la comunità di Roccaspinalveti è sotto shock per la morte del loro compaesano.

GUARDA IL VIDEO: