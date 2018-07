Compiti per le vacanze: i consigli delle maestre

TERMOLI. Anni fa i compiti estivi che due maestre Liguri assegnarono ai loro giovani studenti di una terza elementare destarono stupore e clamore rimbalzando addirittura in tutti i media nazionali.

Questi compiti erano un inno alla gioia, all’estate, e alla fanciullezza erano infatti un piccolo manuale per godersi la vita, almeno finché si è bambini e tanti furono i commenti che scaturirono da quelle considerazioni.

Ci è tornata in mente quella notizia perché tutti i genitori d’estate, si trovano davanti al dilemma dei compiti estivi dei propri figli.

Sono utili o no?

Per quanto abbiamo potuto capire ognuno ha una sua idea, per questo motivo abbiamo voluto fare una simpatica intervista ad alcuni genitori per sondare un po’ il polso.

«I nostri figli si danno da fare tutto l’anno, hanno diritto di giocare e riposare durante l’estate», ci ha detto una giovane mamma.

«Il tempo libero è prezioso per chi deve imparare tutto dalla vita».

E ancora, questa volta un papà: «A otto o nove anni i bambini hanno diritto di fare le loro vacanze senza costrizioni e pensieri».

Notiamo in maniera evidente che la stragrande maggioranza dei genitori ritenga il gioco e il divertimento prioritari allo studio almeno nel periodo estivo.

Di questo avviso sembrerebbe orientato anche il mondo scientifico che ritiene necessario dare ai bambini degli spazi di indipendenza senza cadere nell’errore di volerli sempre tenere impegnati in attività ritenute “utili”, perché è proprio nei momenti definiti di “noia” che la creatività del bambino si esprime al meglio e prende forma.

Ovviamente ci sono anche in questo caso dei pareri contrastanti, e tra i quattro intervistati c’è stato anche un papà che ha detto: «Secondo me è giusto tenerli un minimo in allenamento perché altrimenti al rientro a scuola si trovano indietro rispetto ad altri che invece si sono impegnati».

Nel complesso però tutti sono d’accordo sull’importanza della lettura come attività formativa per il periodo estivo.

Infatti proprio su queste logiche oramai, le maestre hanno in buona sostanza abbandonato il classico sistema di imposizione, per sostituirlo con una sorta di volontariato dello studio, lasciando ai giovani studenti scegliere quali letture effettuare durante le vacanze tra una rosa di libri consigliati.

Ma torniamo alle maestre di cui parlavamo all’inizio, perché anche alcune insegnanti del “Terzo Circolo” e che approfittiamo per salutare, (Isabella Festa, Antonietta Rocchia e Antonietta D’Agostino) hanno voluto sulla falsariga di quelle genovesi assegnare dei compiti “particolari” da svolgere ai loro piccoli studenti, e che vogliamo condividere con voi, perché a nostro avviso sarebbe opportuno che anche molti definiti “adulti”, si impegnino per effettuare anche loro questi trentatrè esercizi entro la fine dell’estate, ne trarrebbero infatti un sicuro giovamento.

1 Leggere il testo “Il peso della farfalla” di Erri De Luca.

2 Vedere almeno un’alba al mare.

3 Fare almeno una camminata in montagna.

4 Arrampicarsi su di un albero.

5 Guardare un bel film, possibilmente in un cinema all’aperto.

6 Nuotare.

7 Ballare.

8 Correre.

9 Visitare un posto nuovo, mai visto prima, perdervisi e ritrovarsi.

10 Sdraiarsi su di un prato e aspettare di vedere una stella cadente.

11 Esprimere un desiderio.

12 Mangiare un piatto nuovo, mai assaggiato prima.

13 Leggere almeno un articolo di quotidiano al giorno.

14 Ascoltare buona musica.

15 Prendere la metropolitana.

16 Imparare una cosa mai fatta prima.

17 Respirare a pieni polmoni in mezzo a un bosco.

18 Cantare.

19 Urlare.

20 Abbracciare un amico.

21 Cogliere un fiore.

22 Raccogliere conchiglie.

23 Scrivere.

24 Sottolineare.

25 Stendersi sull’erba a guardare il cielo per almeno cinque minuti.

26 Assaggiare le ciliegie.

27 Aiutare.

28 Disegnare.

29 Vedere una mostra.

30 Risolvere un indovinello.

31 Andare a un concerto.

32 Andare in bicicletta.

33 Sognare.