La Molisana premium partner della Roma

CAMPOBASSO. Per le prossime tre stagioni calcistiche, la Molisana sarà premium partner della AS Roma.

L’azienda pastaia campobassana e la AS Roma hanno infatti siglato un importante accordo di partnership ufficializzato questa mattina a Trigoria in conferenza stampa.

Il marchio La Molisana sarà presente a bordo campo, nelle aree ospitalità dello stadio Olimpico, nella casa della Roma a Trigoria e su altri efficaci supporti.

Inoltre l’azienda porterà avanti nelle scuole calcio del Club il lavoro di educazione alimentare e di sensibilizzazione a un corretto stile di vita, attraverso percorsi formativi e incontri specifici con i ragazzi.

La Molisana da settembre sarà con “La Pasta della Roma” sugli scaffali dei principali negozi della Gdo: lo Spaghetto Quadrato, cavallo di battaglia dell’azienda, la Mezza Manica e la Penna Rigata saranno a disposizione dei tifosi in una confezione studiata ad hoc con i colori giallorossi.

“Siamo molto felici di accogliere La Molisana nella famiglia dei nostri partner. La ricerca di brand internazionali a cui legare il nome dell’AS Roma non potrà mai prescindere dall’individuazione di aziende italiane leader nel loro settore di riferimento”, il commento del direttore generale dell’AS Roma, Mauro Baldissoni.

“Con l’AS Roma è stato “amore a prima vista”, un feeling nato in maniera spontanea, condividendo gli stessi valori: la gestione innovativa, la valorizzazione di meriti e talenti, l’apertura di una finestra sul mondo e soprattutto uno spiccato senso di attenzione al territorio e di viscerale popolarità.

Affiancheremo una delle squadre simbolo del calcio italiano nel mondo per popolarità e spirito d’iniziativa. Sono particolarmente soddisfatto - afferma Giuseppe Ferro, amministratore delegato –. Lo sport ci appassiona da sempre non solo perché è impegno, energia, sacrificio ma anche perché è in perfetta sintonia con le nostre logiche strategiche di benessere, vitalità e corretto stile di vita”.

“Oggi La Molisana – prosegue l’ad – è il quinto player nazionale, co-leader nel segmento integrale, e fa della qualità e dell’innovazione i suoi principali driver di crescita, esporta in 80 paesi esprimendo una quota export pari al 35% del suo fatturato ma coltiva sempre una forte identificazione con il territorio e le sue origini. Contribuiamo anche noi, da quattro generazioni, a rappresentare in Italia e nel mondo il meglio che il nostro paese produce”.

“E’ nostro intento restituire centralità al ruolo dell’alimentazione e in particolare all’assunzione della pasta, ‘cibo degli atleti’ e regina indiscussa della dieta mediterranea – afferma Rossella Ferro, direttore marketing de La Molisana – e regaleremo momenti indimenticabili di degustazione del nostro prodotto con 100% grano italiano grazie alla qualificante collaborazione con la Squadra Nazionale APCI Chef Italia, fiore all’occhiello di APCI - Associazione Professionale Cuochi Italiani”.

Per tutta la durata della stagione calcistica sarà attivato un concorso che regalerà ai vincitori che acquisteranno a scaffale pacchetti di pasta La Molisana, biglietti per la partecipazione ai match casalinghi della AS Roma, gadget e l’emozione del Trigoria Day.

“Godremo di tante occasioni di esposizione mediatica e beneficeremo di tanti asset esperienziali e di immagine – conclude Giuseppe Ferro – La Roma ha una grande comunità di tifosi, sono caldi, simpatici e numerosi.

Ci piace tutto questo, ci trasmette il senso della comunità e della condivisione”.