Carta d’identità elettronica, postazioni operative in Molise tra il 16 ed il 31 luglio

CAMPOBASSO. A due anni dall’avvio del progetto della nuova Carta d’Identità Elettronica si è ormai superata la quota 4.000.000 di CIE rilasciate.

Dall’inizio del 2018 le richieste di emissione si sono triplicate, in linea con il piano di dispiegamento sul territorio che ha raggiunto i 7.000 Comuni installati, a copertura del 95% della popolazione nazionale.

Il 31 agosto 2018 arriverà a coprire il 100% della popolazione.

Proseguendo con il piano di dispiegamento, nel periodo tra il 16 e il 31 luglio, istalleremo le postazioni nei seguenti Comuni del territorio, abilitandoli ad emettere il nuovo documento d’identità elettronico: Matrice, Montagano, Petacciato, Pietracatella, Guardialfiera, Campochiaro, Ferrazzano, Mirabello Sannitico, Guardiaregia, Monacilioni, Cercepiccola, Gambatesa.

Ogni Comune avvierà le pratiche di emissione della nuova Carta d’Identità Elettronica nei tempi e nei modi ritenuti opportuni. Pertanto, i cittadini sono invitati a fare riferimento alle informazioni fornite dal proprio Comune.

Con la nuova Cie, l’identità dei cittadini italiani è al sicuro da qualsiasi falsificazione e clonazione, grazie alla nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), il documento personale che, da luglio 2016, attesta l’identità del titolare in maniera sicura ed in linea con gli standard internazionali, sostituendo il modello cartaceo del documento, tra i più contraffatti in Europa.

La CIE è, allo stesso tempo, un documento di identificazione fisica che consente di comprovare in modo certo l’identità del portatore e uno strumento di identificazione digitale che assicura i massimi livelli di sicurezza nell’accesso da parte del titolare ai servizi erogati in rete.

La CIE è costruita in materiale plastico, dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza all’interno del quale sono memorizzati i dati del titolare, compresi gli elementi biometrici. I dati contenuti nel microchip e le modalità con cui questi sono protetti da modifiche e letture improprie, fanno della CIE un affidabile strumento di verifica dell’identità per il contrasto di fenomeni di falsificazione e furto di identità.

In linea con le disposizioni del Garante della Privacy, le impronte digitali non sono custodite in alcuna banca dati, né archiviate: servono solamente per la verifica dell’identità del cittadino.

La lettura delle impronte digitali contenute nel microchip della CIE è consentita solo alle Forze di Polizia, previo rilascio di autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno.

Si può richiedere alla scadenza o in seguito a furto o deterioramento della vecchia carta d’identità. È sufficiente fissare un appuntamento presso il proprio comune di residenza o di dimora, collegandosi al sito www.cartaidentita.interno.gov.it

Entro il 2018 sarà garantito il servizio a tutta la popolazione sul territorio nazionale.