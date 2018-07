Ex gieffina annuncia l'ospitata a Termoli in scooter e finisce contro un muretto

TERMOLI. Spiacevole disavventura (fortunatamente senza conseguenze gravi) per l’ex gieffina Aida Nizar: l’esuberante soubrette spagnola, diventata popolare in Italia in seguito alla sua partecipazione al reality condotto da Barbara D’Urso, stava girando un video, da condividere con i follower su Instagram, per annunciare la sua partecipazione ad una serata nel locale termolese Villa Paraiso.

Ciò che però non è stato condiviso sul suo profilo Instagram è un tragicomico retroscena, cioè il momento in cui la Nizar, a bordo del suo scooter, si schianta contro un muretto. Inutile dire che il video dell’incidente è diventato virale sui social network.





La spagnola, che nel video afferma di amare la sua vita, ha dunque seriamente rischiato di perderla, anche perché non indossava il casco.