CAMPOBASSO. Italo Testa, presidente del Forum Sanità pubblica, non usa mezzi termini per commentare i recenti, drammatici, farti di cronaca che hanno coinvolto da vicino il sistema ospedaliero regionale:

«Si tratta di morti annunciate. Ci siamo già rivolti più volte al prefetto, alla Procura della Repubblica per denunciare questa situazione, che è drammatica. Molti di noi si potrebbero trovare nella stessa condizione del 47enne di Larino. Si tratta di una situazione grave sul piano dell’emergenza-urgenza e la gente intanto continua a morire.

Oltre alla denuncia - continua Italo Testa - abbiamo organizzato una grande manifestazione per sabato, a Larino: dalle 19 scenderemo in strada per un’iniziativa di protesta e proposta. Vogliamo sollecitare l’attenzione del governo regionale su questi argomenti delicati, perché la linea attuale sembra essere la stessa di Frattura: privatizzazione. Gli ospedali chiudono, ma il debito aumenta: perché? Come vengono spesi i soldi?».

Nel corso della conferenza stampa è intervenuta anche Aida Trentalance: “La modalità di accreditamento è una peculiarità tutta italiana, attraverso la quale si trasferiscono risorse al privato. Però è anche per questo che paghiamo conseguenze tragiche”