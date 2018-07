CAMPOBASSO. L’obiettivo del Progetto “Un Paese per Giovani”, promosso dalla Diocesi di Termoli Larino, è aiutare le persone ad inserirsi nel mondo del lavoro attraverso una formazione ed un accompagnamento personalizzato.

Per essere più vicini ai bisogni delle persone ed ampliare i servizi offerti, l’associazione ha aderito al Movimento Cristiano Lavoratori, si è quindi trasformata in Circolo MCL, abbracciando pienamente l’identità del Movimento Cattolico fondato nel 1972 e ampliando la gamma dei servizi offerti gratuitamente al territorio.

“La nostra Chiesa va controcorrente ”commenta Monsignor Gianfranco De Luca, Vescovo di Termoli Larino e Presidente Onorario di un Paese per Giovani “perché esprime la convinzione che la nostra può tornare ad essere terra “di” e “per” i giovani”.

Ad inaugurare questa nuova iniziativa il Presidente Nazionale, Carlo Costalli, che insieme al Vescovo De Luca sancirà ufficialmente la trasformazione dell’Associazione in Circolo MCL.

Venerdì 20 luglio alle ore 19.00 in piazza Municipio a Termoli (locali Episcopio) la cerimonia di inaugurazione di. Un progetto che nasce dalla sinergia tra la Diocesi di Termoli Larino e l’MCL nazionale.

“Costruire una realtà di uomini che, a partire dai propri desideri più profondi, affrontino il lavoro e le sue problematiche in modo responsabile e consapevole” è questo in estrema sintesi l’obiettivo dell’iniziativa.

“Scuole secondarie e università spesso non riescono nel difficile compito di comprendere, indirizzare alla ricerca e iniziare a formare una persona” commenta il Presidente, Pasquale Santella “È un compito che spetta alla società civile, la cui disgregazione ideale si riversa sui giovani che restano spesso soli e disorientati”.

Interverranno, tra gli altri, il Direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Termoli Larino, Pasquale Santella, che assumerà anche l’incarico di Presidente del Circolo e il professor Giovanni Maddalena, docente Unimol e co-fondatore dell’ Associazione, che il MCL ha scelto anche come relatore al Seminario Nazionale di Senigallia.

I risultati ottenuti dal 2012 dal Progetto “un Paese per giovani”:

Il MCL intende promuovere l'affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione. Per questo intende operare come Movimento ecclesiale di testimonianza evangelica in fedeltà agli orientamenti del Magistero della Chiesa, consapevole di un suo specifico ruolo nella società. Per questo il Movimento promuove una formazione permanente sulla Dottrina Sociale Cristiana: analizzare e studiare le problematiche sociali alla luce dei valori e principi Cristiani.

L’incontro sarà anche prima occasione di confronto su alcuni temi di attualità come il lavoro, l’Europa etc. Parteciperanno anche rappresentanti istituzionali, hanno già confermato la partecipazione il Presidente della Regione Donato Toma, gli Assessori Di Baggio e Niro, i consiglieri Di Lucente, D’Egidio e Romagnuolo.

Nelle prossime ore arriveranno altre conferme.

https://www.unpaesepergiovani.it

numeri di MCL in Molise:

La presenza del MCL in Molise è abbastanza recente, la prima sede è stata inaugurata nel 2013. In soli 5 anni sono nati: 10 Circoli, 1 sede Regionale del Movimento. Sono attivi anche altri Enti di Servizio: l’ALS Associazione Lavoratori Stranieri, l’Ente di Formazione Professionale EFAL Mcl e l’Entel che si occupa di Turismo e Tempo libero. La nuova sede di Termoli rafforzerà la presenza soprattutto in Basso Molise, un’area ritenuta strategia per la crescita complessiva del territorio.

I RISULTATI OTTENUTI FINORA DA UN “PAESE PER GIOVANI”:

12 botteghe di mestiere con tirocini finanziati al 100% per 6 mesi; 25 tirocini formativi finanziati parzialmente;

5 tirocini per immigrati “Minori non accompagnati”;

2 tirocini in azienda finanziati per 2 detenuti (prima associazione a finanziare un tirocinio di integrazione al lavoro di detenuti);

Corso gratuito di 160 ore con stage in azienda per “Manutentore del verde” con 3 tirocini finanziati al 100%;

Corso gratuito teorico pratico da “Elettricista”;

Corso gratuito teorico pratico da “Potatore alberi da olivo”;

Accompagnamento all’iscrizione a bandi Nazionali e Regionali di “Garanzia Giovani”, “Servizio Civile” e “Botteghe di Mestiere” per il finanziamento di tirocini formativi e borse lavoro;

Partnership con l’Università degli Studi del Molise per l’erogazione di 7 borse di studio e l’esonero delle tasse universitarie ad immigrati per l’iscrizione ad un corso di laurea;

Cena Sociale annuale con aziende, soci, volontari, consulenti ed iscritti all’associazione;

Serata-evento estivo annuale in piazza Duomo a Termoli nell’ambito della manifestazione AGORA’ con ospiti di fama nazionale per approfondire il tema Giovani e Lavoro;

27 soci, 26 volontari e 2 dipendenti.