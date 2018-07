degrado in corso V.Emanuele III Copyright: TermoliOnLine

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo: "Salve, sono M. P. e vi scrivo per segnalare il degrado e la sporcizia che vedo ogni giorno dal mio soggiorno e dal terrazzo di casa, in corso V.Emanuele III n.6, vicino al Palazzo Crema, come potete vedere dalle foto allegate.

Inoltre, in data 24/04/2015 il Dirigente del Settore III del Comune di Termoli con Ordinanza n 81, disponeva la rimozione della tettoia-veranda. Eppure, fino ad oggi, l'ordinanza non è stata eseguita. Ho presentato diversi esposti in Comune, ma niente è cambiato. Spero che, tramite il vostro giornale, qualcuno intervenga concretamente e il prima possibile!"