TERMOLI. Sono iniziati oggi, 19 luglio 2017, i lavori di rifacimento degli asfalti in via D’Ovidio, via Cannarsa e via Cavour. Si tratta di lavori attesi dai residenti e da tutti i cittadini che frequentano il centro di Termoli, da oltre 50 anni. Su via Cannarsa, in particolar modo, è stato necessario risalire alla effettiva proprietà della strada al fine di portare a termine l’iter amministrativo e appaltare il conseguente intervento. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni.