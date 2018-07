TERMOLI. Ne abbiamo viste di ogni tipo, motorini, piante, scope, sedie, secchi ma una betoniera no, ci mancava!

Un signore, che chiameremo Pinco Palla, ha superato ogni immaginazione, stabilendo un record a suo modo difficilmente superabile: per rivendicare lo spazio dinanzi una vetrina del suo locale, sfitto e in vendita, ha pensato bene di occuparlo con una betoniera anni '50, in disarmo, arrugginita e ormai stanca della sua vita... Lo spazio, uno stallo per parcheggio auto, vive questo stato da diversi giorni, ma attenzione non ci sono lavori in corso o cemento da preparare, è solo la prevaricazione (arroganza) di Pinco Palla, contro un intero condominio. I condomini, dice lui, non devono parcheggiare l'auto, perché non si può.

Avrebbe ragione se fosse vero, ma non è così, è una balla colossale, gli stalli e quindi i parcheggi sono legittimi, ma a Pinco Palla non interessa, lo spazio e la betoniera sono suoi e guai a toccarli. Infatti non contento, ha anche installato una telecamera all'interno del suo locale, puntata però all'esterno per immortalare chi dovesse spostarla. Ora Pinco Palla non sa, o fa finta di non sapere, che montare una telecamera rivolta all'esterno necessita di autorizzazione se la registrazione è su persone di cui si può riconoscere l'identità.

Senza autorizzazione, preventiva del condominio e a seguire degli organi preposti, è una palese violazione della legge sulla Privacy. Ma a Pinco Palla questo non interessa, lo spazio è della betoniera (sua) e lì non si parcheggia e poco importa se per la telecamera potrebbe prendersi una denuncia...

Visto che il parcheggio è per una parte suolo comunale e per l'altra privato, non si possono chiamare i vigili urbani e il condominio deve "subire". Fino a quando? Non si sa bene come andrà a finire, ma Pinco Palla ha stabilito un altro record, è il più detestato del condominio, al punto che qualcuno lo vorrebbe impastare nella sua betoniera, ma queste cose non si fanno!