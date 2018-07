Mangiano pizza avariata, in 18 finiscono intossicati al pronto soccorso

TERMOLI. Alla "Spicciolata", ma tutti provenienti da una stessa comitiva, formata da ragazzi di alcuni paesi del basso Molise, da Campomarino a Portocannone, da Ururi a San Martino in Pensilis, si sono dovuti recare d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, per dolori lancinanti e sofferenze di stomaco.

Hanno subito una intossicazione alimentare piuttosto violenta, a causa di cibi avariati che hanno ingerito in gruppo. Una circostanza assolutamente inusuale, per fortuna.

I medici della divisione d’emergenza del nosocomio di viale San Francesco hanno preso in cura i ragazzi e dopo averli trattati con la lavanda gastrica e averli sottoposti a esami e test, li hanno dimessi e dovranno tornare tra qualche giorno per ulteriori controlli.

Intanto, è partita sempre dall’ospedale San Timoteo una nota all’ufficio d’igiene dell’Asrem, affinché il presidio multizonale possa prendere in carico la problematica e disporre controlli.

Secondo le testimonianze rese dai giovani intossicati, che devono essersela vista particolarmente brutta, per non aver lesinato a rivolgersi al pronto soccorso, a causare questa reazione di massa è stata della pizza, presa da asporto per consumarla poi tutti assieme.