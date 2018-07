E poi dicono che a Termoli mancano parcheggi: recuperati altri posti auto (abusivi)

TERMOLI. Se chiedi a qualsiasi termolese cosa manca nella nostra città, la risposta più diffusa è una sola: i parcheggi.



Ne mancano sempre meno! Da un po' di tempo a questa parte, in molti hanno trovato una risposta "fai da te" a questo eterno problema, in via Sannitica fino a via Mario Milano. Una lunga fila di auto che comincia quasi davanti al Municipio. Eppure, da quelle parti, i Vigili urbani siamo certi passeranno decine di volte al giorno, ma non abbiamo quasi mai visto multe e le macchine, a turno, sono sempre là. Cosa succederebbe se ci fosse bisogno di una corsia libera per i mezzi di soccorso?

E se rimanere imbottigliati nel traffico causasse problemi ai soccorritori e maggiormente ai soccorsi? In questi giorni di ribalta nazionale per le note vicende, non si può e non si deve sorvolare. Vogliamo esortare gli abili automobilisti a vergognarsi e i vigili urbani a girare con gli occhi ben aperti.