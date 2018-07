​“Weekend col caldo africano al Centro Sud, ma lunedì cambia tutto”

TERMOLI. Godetevi questo weekend sulle spiagge molisane, perché da lunedì il meteo presenta il conto con l'ennesimo break temporalesco estivo.

Per l’esperto di 3bmeteo Francesco Nucera: “Una perturbazione divide l'Italia. Il Nord alle prese con i temporali mentre il Centro Sud sarà sotto la cappa dell'anticiclone africano. Da lunedì acquazzoni e temporali verso il Centro Sud con stop al caldo africano (temporaneamente)”.



“Sarà un fine settimana dai forti contrasti con il Nord interessato da temporali mentre il Centro Sud sarà sotto la cappa dell'anticiclone africano” - a dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera, che aggiunge – “L'estate prosegue a corrente alternata al Nord per una nuova perturbazione che dividerà l'Italia sul fronte meteo”.

TEMPORALI AL NORD - L'indebolimento dell'anticiclone africano sul suo bordo settentrionale determina il graduale passaggio di una perturbazione sulla nostra Penisola. Il week-end dunque si preannuncia instabile soprattutto al Nord dove saranno più probabili e frequenti rovesci e temporali irregolari, anche di forte intensità. Non sono da escludersi delle grandinate e colpi di vento. I fenomeni saranno distribuiti a macchia di leopardo; non mancheranno infatti delle fasi asciutte e soleggiate, in particolare su coste e pianure. I primi segnali del peggioramento già da venerdì sera quando i temporali, localmente forti, dalle Alpi si porteranno verso le alte pianure del Nord.

ANTICICLONE AFRICANO AL CENTRO-SUD - Al Centro Sud invece continuerà a dominare l'alta pressione africana con un tempo perlopiù soleggiato, eccetto per qualche nota instabile su Alta Toscana, Nord Marche e Romagna. Lunedì però ci sarà un cambiamento anche su queste regioni con l'arrivo di temporali.

TEMPERATURE, FINO A 40°C al SUD- Il clima si manterrà caldo, specie al Centro Sud; diverse località supereranno i 33-34°C, con punte di 36-38°C sulle aree interne di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, fino a 40°C sulle zone interne della Sicilia e della Sardegna. Le temperature saranno invece in calo al Nord. “Un rientro alla normalità estiva giungerà non prima di lunedì quando i venti di Maestrale porteranno un generale abbassamento termico anche al Centro Sud con la cessazione della veloce ondata di caldo” - concludono da 3bmeteo.