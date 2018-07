TERMOLI. Andrea Martin (Marten in Valdostano), domenica scorsa, è partito da Aosta a bordo della sua bicicletta da corsa per un viaggio dalle montagne fino a Termoli, dove l'aspettavano con gioia e non poca ansia la sua compagna Simona e altri familiari che, valdostani d.o.c., hanno scelto Termoli come meta per le vacanze estive avendo anche acquistato qui una casetta per il mare.

Ma i motivi che hanno spinto Andrea a questa impresa non hanno nessuno scopo specifico, di beneficenza o altro: Andrea oltre ad essere il titolare di una famosa pizzeria di Aosta, è un grande ed appassionato sportivo e pratica, oltre al ciclismo, una miriade di sport come lo sci, sub e tanto altro ancora.

Il connubio con Termoli e il Molise è nato grazie al sostegno dell'Istituto Alberghiero Federico di Svevia i cui professori da diversi anni hanno messo in piedi il progetto di alternanza Scuola Lavoro tra Termoli e appunto la Valle D'Aosta che prevede che nel periodo natalizio un gruppo di studenti si reca a lavorare e quindi a fare esperienza nei vari alberghi della regione.

Francesco Granchelli, uno dei professori interessati al progetto, ci dice che, dopo tutti questi anni, con Andrea è nata una grandissima amicizia come anche con la compagna Simona: lo descrive come una persona speciale sempre pronto a dare una mano ai “nostri” ragazzi, ha sempre messo a disposizione senza remore le attrezzature, e gli è sembrato il minimo cercare in questa occasione di ospitare l’amico nel migliore dei modi.

Questa mattina, al suo arrivo a Termoli, Andrea era visibilmente esausto, dopo circa sei tappe durante le quali, fortunatamente, non ha patito particolari difficoltà o criticità, anzi ha sempre trovato persone che lo hanno aiutato.

Noi, al suo arrivo, lo abbiamo incalzato e ciò che ci ha detto lo potete ascoltare nella video intervista allegata.