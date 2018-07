TERMOLI. Oggi, domenica 22 luglio, a conclusione del Cammino "Sulle orme di San Timoteo" realizzato dalle comunità parrocchiali di Roma, San Timoteo-Casal Palocco e Sant'Innocenzo I Papa e San Guido vescovo di Villa Spada, verrà celebrata alle ore 12 una messa di ringraziamento nella chiesa di San Timoteo a Termoli. Tutti sono invitati a partecipare, condividendo così l'iniziativa che mette in evidenza l'importanza di Termoli "città Timoteana". Le comunità, all'arrivo all’Iktus, sono state ricevute dai Cavalieri di San Timoteo e hanno pranzato, ospiti della struttura, per poi recarsi a piedi in centro a visitare la Cattedrale e la chiesa di San Timoteo.