Sempre più gettonate le navette gratuite per il mare

TERMOLI. Penultima domenica di luglio a Termoli e sfruttando un clima ancora idoneo alla tintarella e al bagno, in tanti si sono riversati sulle spiagge, a Nord e a Sud, di Termoli. Il mare non era proprio il classico panno da biliardo, ma non si è rinunciato in genere a scendere sull’arenile e a trascorrere le canoniche ore liete domenicali tra un tuffo e l’elioterapia.

In particolare, risultano sempre più gettonate, e per questo, assai affollate, le navette gratuite che dal piazzale del cimitero conducono al litorale Nord e quelle che dal terminal bus portano anche a Rio Vivo.

Gli autobus che viaggiano da e per il lungomare Cristoforo Colombo si sono addirittura rivelati troppo piccoli per contenere il flusso di turisti che si assiepano alle fermate.

La conferma, che nonostante qualche imperfezione, l’idea è centrata, per evitare i viaggi della speranza alla ricerca dei parcheggi fronte-lido.