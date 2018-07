Patto d'amicizia sempre più stretto tra Lions e Misericordia, centinaia gli screening gratuiti

TERMOLI. Soci del "Lions club Termoli Tifernus" in piazza Vittorio Veneto nella serata di oggi per proporre anche quest'anno ai concittadini termolesi ed ai turisti, graditi ospiti, lo screening gratuito diabete e pressione arteriosa.

Sono stati supportati dalla dottoressa Celeste Vitale, responsabile del reparto diabetologico dell'ospedale San Timoteo e dal personale paramedico della Misericordia, sempre vicino per lenire e diagnosticare in tempo utile eventuali patologie. Il gazebo è stato aperto dalle 18 fino a tarda sera.

Ben 200 gli screening portati a compimento e non è il dato definitivo e ufficiale.

Come ci ha riferito il Governatore della Misericordia ed esponente del Lions club Tifernus, questo è il primo service sul diabete con il nuovo presidente, Il professor Ezio Di Pinto, «noi come Misericordia ormai con il Patto D'amicizia ripeteremo anche quello per la raccolta fondi, questa volta sarà a favore di Arquata del Tronto».