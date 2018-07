TERMOLI. Un mito della vela italiana al porto turistico di Termoli Marina di San Pietro. Parliamo di Mauro Pelaschier, tra i protagonisti della meravigliosa avventura di Azzurra, l’imbarcazione che partecipò alla Coppa America del 1983, inaugurando una nuova stagione per la vela italiana.

Alle 17.3O è approdato con la sua imbarcazione, oggi 69 enne, aitante e ancora in piena forma come quando era timoniere di Azzurra, ma anche riconosciuto campione in tante gare a livello di campionati internazionali e Olimpiadi.

Oggi con la barca a vela assieme al suo amico da sempre Daniele Gabrielli, arrivato da Pescara e oggi diretto a Bari tempo permettendo.

E’ partito da Trieste per concludere la sua circumnavigazione del periplo delle coste italiane a Genova, assieme all'Ocean Foundation cerca di sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni contro lo scriteriato sistema di riempire i nostri mari di plastica.

Questo è il compito del campione Mauro Pelaschier illustra nella video-intervista concessa a Termolionline.