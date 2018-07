Abbiamo commesso un grave errore e chiediamo scusa a tutti

TERMOLI. Una fuga di notizie rivelatasi fallace, quella che nel primo pomeriggio di ieri, dalla città svizzera di Zurigo, ha raggiunto alcuni ambienti torinesi e si è diffusa in diversi canali.

Una vera e propria trappola in cui siamo caduti ed è caduto il sottoscritto.

Fare mea culpa in una situazione simile, potrebbe sembrare atto di circostanza, ma assicuriamo ai lettori che non è così.

Il tam-tam di notizie che si è poi innescato, ha inevitabilmente travolto la decisione e la scelta di pubblicare una notizia di portata globale, attese diverse conferme che abbiamo chiesto e ricevuto.

Purtroppo anche a chi è stata diffusa in ambito nazionale questa indiscrezione non veritiera ha ricevuto smentita dalla Fca e a cascata tutta la catena di persone alle quali era stata data in pasto.

Parliamo chiaramente del caso Marchionne, che ha visto Termolionline.it (e conseguentemente, tutte le testate del nostro network) per la prima volta in questo modo esposta alla berlina e di questo il direttore responsabile si scusa innanzitutto coi familiari dell’ex top manager di Fca, con tutto il perimetro aziendale e naturalmente con l’editore e i lettori del nostro sito.

Chi scrive negli anni ha sempre avuto un legame molto stretto col comparto industriale e metalmeccanico principale di Termoli, del Molise e del Paese. Quasi per un gioco del destino, è in questi alveo che si è scivolati sulla più classica buccia di banana, diffondendo un fatto che non era avvenuto.

Non c’è stato dolo, assicuriamo, ma sicuramente una gestione forse troppo affrettata - ma ribadiamo, dopo la richiesta di numerose conferme, giustappunto arrivate - di una notizia più grande di noi. E’ questo il limite invalicabile che abbiamo voluto per una volta superare e che ci ha trafitto come in un salto con l’asta dall’esito infausto.

Non è mancata un’assunzione di responsabilità piena e personale, sfociata nell’annuncio di dimissioni con decorrenza pressoché immediata, ma respinte dall’editore, che ha confermato la fiducia nella mia persona.

Non si nega la necessità di una ampia riflessione su quanto accaduto, per un mondo che viene raccontato istante dopo istante, alla ricerca spasmodica della notizia da pubblicare, forse più freneticamente dello stesso ritmo di vita di oggigiorno.

Nel reiterare le scuse pubbliche a tutti coloro che sono stati coinvolti nelle varie vesti in questa vicenda da dimenticare, l’impegno nell’operare d’ora innanzi con ancora maggior scrupolo di quanto fatto negli ultimi 11 anni.

Emanuele Bracone

Direttore responsabile Termolionline.it e coordinatore editoriale gruppo Mediacomm