TERMOLI. Un defibrillatore a disposizione dei bagnanti e dei turisti. Un livello di sicurezza più alto, che in tempi da venti di tempesta per la sanità pubblica, non è affatto una cattiva idea.

Nonostante l’accoglienza data da un classico temporale estivo, questa mattina, presso il lido balneare "Le Dune" c'è stata la consegna ai titolari dello stabilimento di un defibrillatore.

La consegna è avvenuta per mano di Andrea Arcano, che rappresenta un’azienda fornitrice di apparecchiature sanitarie, già al centro di altre iniziative di donazione dei defibrillatori in città.

Il defibrillatore è uno strumento realmente salvavita, che ogni struttura dove si registrano imponenti movimenti di massa dovrebbe avere per legge, oltre ad avere personale preparato per l’uso dello stesso in caso di emergenza e di necessità, tante vite se fossero stati usati e soprattutto se ci fossero stati i defibrillatori, sarebbero state salvate.

Per questo diamo la giusta ribalta a gesti e scelte del genere, con l’auspicio che sia anche stimolato lo spirito di emulazioni da parte di altri.