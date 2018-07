Il DegustiCous termolese, una sicura alternativa alla pasta

TERMOLI. Curiosamente, l’evento organizzato a Termoli, dal 19 al 22 luglio, per diffondere il cous-cous è stato interpretato da più parti semplicemente come l’esaltazione del concerto dei Morcheeba, del trio Pezzali-Renga-Nek, del duo Carl Brave x Franco 126 e dei Negrita. Niente di più sbagliato perché Emma Martino ed il suo Pastificio, attivo sin dal 1904, nutrivano ben altre intenzioni: segnatamente quella di far ‘lievitare’ questa pietanza che può rivelarsi una sicura (allettante) alternativa alla pasta nella cucina italiana. Il cuscus, o cuscussù (in fran cese ‘couscous’), è un alimento tipico del Nordafrica, della Sicilia occidentale e della Sardegna sudoccidentale. Qui prende il nome di ‘Cascà’ (pron. ‘cashcà’). Il principe de Curtis, in arte Totò, aveva tratto da questo nome una famosa battuta utilizzata nel film “Totò sceicco” dove l’attore, scambiato per un capo arabo, diceva:”Questo ‘cuscussù’ non mi va cuscuggiù!”. Il piatto è costituito da agglomerati (ovvero granelli) di semola di frumento cotti a vapore (del diametro di un millimetro prima della cottura, poi via via sempre più grandi). I chicchi di grano duro che lo compongono permettono di ‘ritrovare’ i popoli che usano cibarsene; ed in Italia vengono cotti con le varianti più varie. E’ possibile gustarne ammorbiditi da un sughetto a base di prugne e di verdure al coriandolo; oppure delibarne di asciutti e profumati, conditi con uvetta e con pinòli … Leccornie che, ovviamente, hanno ben poco da spartire con le semole precotte vendute nei supermercati.

Nell’occasione dell’evento Cristina Bowerman, ‘chef’ in Roma, ma di origine pugliese Ad onta del suo cognome teutonico, ha fatto da Cicerone. La ‘stellata’ prepara ‘nigiri sushi’ di cous-cous al tonno. bicchierini di gazpacho, andaluso, con granelli croccanti e cozze gratinate con la semola di grano duro. E poi ciotoline di ‘precotto’ tiepido, bianco o integrale, accmpagnato con crema di melanzane e di cocco oppure con una salsina alle carote e zenzero o un ‘chutney’ all’albicocca. “Il cous-cous – ha rivelato – è un elemento perfetto per giocare con le diverse consistenze. A seconda delle preparazioni, può crocciare in bocca o diventare morbido. Alla base dei piatti c’è soprattutto un’idea di contaminazione e di fusione. Le pietanze sono anche facili da preparare. E’ sufficiente reidratarle con una quantità di acqua bollente pari al suo peso, coprirle con un coperchio ed attendere circa tre minuti prima di condire”. Contaminare è un verbo oggi molto diffuso perché consente di annullare le distanze e di allargare i confini, ma anche di celebrare l’accoglienza. Forse cous-cous all’italiana vuol dire utilizzare lavorazioni artigianali ed acqua e grano di prima scelta da abbinare a spezie del Marocco e dell’Egitto. Od anche modi di preparare il pesce dal Giappone oppure salse dell’India e dolci da tutto il mondo. La cucina lo insegna da sempre: la mescolanza riesce a tirar fuori sapori di una bontà inattesa.

Questo piatto è l'alimento tradizionale di tutto il Nordafrica, al punto che lo si potrebbe definire "cibo nazionale" dei Berberi. In gran parte di Tunisia, Algeria, Marocco e Libia è conosciuto semplicemente col nome in arabo: طعام‎, taʿām, "cibo". Oltre che nel Maghreb, esso è molto diffuso anche nell'Africa Occidentale; in Francia è il secondo piatto preferito dai Francesi. Viene servito in Belgio ed anche nel Vicino Oriente (in particolare, in Israele presso gli Ebrei di origine magrebina). In Giordania, Libano e Palestina viene chiamato maftūl (ritorto). In Italia è preparato nel Trapanese, in Sicilia. E’ cotto a vapore in una speciale pentola di terracotta smaltata, ma il condimento, a differenza di quello magrebino, è un brodo di zuppa di pesce. Il nome nel dialetto locale è ‘cùscusu’. Questa la cultura che la sig.ra Martino avrebbe voluto diffondere a Termoli col suo evento. Altro che Morcheeba, Renga e Nek che tutti conosciamo per una bravura sicuramente non culinaria.



Claudio de Luca