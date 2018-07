«Non posso difendere da solo i turisti sulla spiaggia», tra allarme e appello al Lido

CAMPOMARINO. Momenti difficili domenica scorsa sull’arenile di Campomarino, a causa di veri e propri banditi della domenica, che non fanno dormire ore tranquille su lettini e sdraio sotto l’ombrellone. Un episodio che ha visto bagnanti aggrediti e derubati e un inseguimento da parte dei Carabinieri di Campomarino. Ma a porre l’accento sull’esigenza di maggiore vigilanza e sicurezza è il titolare del Lido Toschi, storico stabilimento balneare, Mauro Biagetti, che ci ha rivolto queste parole per il tramite del consigliere comunale Luigi Romano, che ringraziamo. «La mia è una testimonianza di quello che succede in questi periodi. Ci sono episodi che avvengono quando arrivano molte persone in spiaggia.

Bisognerebbe avere più controlli, proprio perché questi episodi spiacevoli possano esser evitati. Bisogna programmare un piano di controllo strategico che possa mettere tutti in condizione di gestire quelle situazioni critiche, in una maniera determinata, altrimenti siamo tutti in difficoltà. Molto spesso, le aziende vengono gestite, per fortuna è un bene, a condizione familiare.

Quando, poi, arrivano gruppetti di ragazzi dalla provincia di Foggia, e tutti noi sappiamo che è una provincia molto calda, si verificano questi episodi di aggressioni verbali e fisiche, e quando tu vedi che la persona aggredita è un tuo familiare, è normale che tu non hai un punto d’appoggio proprio per il fatto che non si attua un programma di controllo del territorio. Campomarino, solo di domenica, conta decine di migliaia di presenze, la mia domanda nasce spontanea: ma è possibile che non abbiamo un presidio, che non siamo tutelati da qualcuno? Tutto ciò ci mette in pericolo.

Tutto ciò mette in pericolo tutti noi. Innanzitutto io devo tutelare l’incolumità dei miei turisti, dei miei clienti, e anche al mio staff e alle persone che lavorano con me. Ma se manca l’istituzione, il comune, noi ci troveremo sempre a gestire sempre di più questi casi che sono in aumento. Se io devo fare la sagra delle cozze, il comune mi chiede di mettere l’ambulanza, la protezione civile e la vigilanza. Le domeniche c’è un’utenza molto importante e il comune cosa fa?

Non predispone un programma di controllo! Questa per me è una cosa molto grave! E questo è un tema che da diversi anni stiamo cercando di sensibilizzare. Noi operatori, voi organi di stampa, la popolazione dobbiamo testimoniare, tutti i giorni, perché se lo facciamo solo dopo che accadono queste cose non va bene e ci rimettiamo sempre e solo alla casualità.

Per le località turistiche come Termoli e Campomarino questo piano deve essere programmato. A noi serve la prevenzione, le forze dell’ordine ci sono, ma sempre e solo dopo che succedono certe cose. Già dalla stazione ci vorrebbero i controlli, e poi qui sulla spiaggia: ci vorrebbero i cani antidroga, perché lo spaccio delle sostanze stupefacenti gira anche sotto gli ombrelloni. Succede di tutto! E noi siamo lasciati a noi stessi. Questa non è un’accusa ma da questo episodio dobbiamo capire che dobbiamo metterci tutti a lavoro per prevenire tutto ciò. Più prevenzione e controllo per esser più sicuri!»