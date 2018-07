Trasporto gratuito dializzati, la soddisfazione dell’Aned

CAMPOBASSO. Grazie al fattivo interessamento del consigliere regionale Valerio Fonrtana (M5S), la Regione Molise ha fatto finalmente chiarezza sulle questione dei trasporti dei dializzati.

Ora, infatti, nero su bianco, è stato confermato che il trasporto dei dializzati, anche da parte di Misericordie, Croci Verdi, Bianche o Rosse, è a titolo gratuito.

Nulla è quindi dovuto ai vettori da parte dei malati, nemmeno a titolo di rimborso spese.

I dializzati trasportati in questo modo, pertanto, non sono tenuti a versare alcunché al vettore.

Si riporta, per completezza, anche la comunicazione, a firma del Direttore Generale della ASREM, ing. Gennaro Sosto, nella quale è appunto specificato tale concetto.

Aned, nell’esprimere soddisfazione per la risoluzione di una questione che gravava, ingiustamente, sulle tasche dei soggetti più deboli e svantaggiati (si pensi ad una pensionata, magari vedova, costretta a pagare temendo, in caso contrario, di non poter essere sottoposta alla necessaria terapia), offre la propria disponibilità per studiare una convenzione simile a quella in vigore per l’ambito territoriale di Isernia, parimenti citata nella lettera dell’ing. Sosto.

Lettera del Direttore Generale Sosto a Valerio Fontana

"Al Consigliere Regionale Valerio Fontana, in riscontro alla Sua richiesta di precisazioni in oggetto emarginata, interessate le strutture distrettuali di riferimento, si relaziona quanto segue.

A seguito della soppressione degli Enti mutualistici che lo prevedevano in modalità e misure diverse, la Regione Molise, già con DGR n205 del 4/02/1981, ha uniformato la procedura di rimborso delle spese di trasporto riconosciuto a favore di soggetti in trattamento emodialitico ambulatoriale residenti in centri periferici rispetto alla ubicazione del luogo di cura, autorizzando le UU.S.S.LL. (ora ASREM) ad erogare il costo del biglietto WR) nel caso di trasporto con mezzi pubblici ovvero la somma pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina-super per il numero di chilometri percorsi (sempre A/R) in caso di trasporto con autovettura privata, il tutto previa documentata richiesta da parte dell'interessato.

A più, presso il DSB Isernia/Venafro vige un contatto di fornitura del sopracitato servizio che prevede che il trasporto in questione venga effettuato da u. Cooperativa - a fronte di canone in tanto all'ASReM - a titolo assolutamente gratuito per il dializzato.

Nel qual caso - inutile precisarlo - una eventuale richiesta di "offerta a titolo di rimborso" indirizzata dal vettore al paziente risulterebbe del tutto illegittima.

Sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o delucidazione, porgo cordiali saluti".

Il Direttore Generale

Gennaro Sosto