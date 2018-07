Gira il mondo in bici a 81 anni, Janus River arriva a Petacciato

PETACCIATO. Janus River, 81 anni, 160 paesi attraversati , 300.000 km in bici in solitaria, questo è il suo curriculum.

Alle 9.30 entra in Molise proveniente dall'Abruzzo e lo farà entrando a Montenero di Bisaccia e sostando a Petacciato a partire dalle ore 10.

Ci ritroveremo tutti ad aspettarlo presso la stazione di servizio dell'Hotel "Le Dune" per tributare ad un personaggio che ha portato un grandissimo messaggio di pace nel Mondo, il giusto riconoscimento e la giusta accoglienza.

Janus River, un ciclo-viaggiatore russo-polacco di 81 anni, sta passando anche dall'Italia. E' partito da casa, in Italia, nel 2000 e da allora, quasi 17 anni fa, ne ha macinati di chilometri in giro per il mondo in bici. Janus ha attraversato 160 paesi e percorso più di 300mila km in sella alla sua vecchia bicicletta trasportando solo il necessario per un'avventura senza fine: sacco a pelo, qualche cambio e poco altro. L'anziano ciclo-viaggiatore viaggia senza tenda, il sacco a pelo e l'ospitalità delle persone bastano! Janus prevede di percorrere 12mila km in Italia pedalando la penisola fino al 2019.

Janus River ha deciso che terminerà la propria vita in sella perchè viaggiare in bicicletta è pura libertà. Scappato dalla Polonia, la sua terra natia oppressa dal regime comunista a soli 28 anni, dopo un brevissimo soggiorno in Egitto, si è trasferito in Italia dove ha ottenuto il passaporto e ha vissuto gran parte della sua vita, ma dal 2000 tutto è cambiato. Il suo grande viaggio in bici lo ha portato ad attraversare mezzo mondo (l'altra metà se lo riserva per i prossimi anni), a incontrare migliaia di persone, ad imparare cose nuove giorno dopo giorno...

La profezia | Una profezia di un vecchio monaco buddista in Cambogia ha confermato che vivrà fino a 100 anni quindi, facendo due conti, Janus ha ancora 20 anni per scoprire la parte di mondo che gli manca.



L'eredità | Janus ha deciso che, alla sua morte, lascerà a 50000 bambini orfani russi una busta con 5$ ciascuno in modo che possano avere qualcosa tutto per loro.

Il paese preferito | La Russia, forse perchè si vive con poco

Il paese che non visiterà | Gli Stati Uniti visto che lo considerano persona sgradita e lui stesso non ama la politica imperialista americana.

Non ci resta che augurarci di incrociare le gomme delle nostre bici con le sue, buon viaggio Janus!