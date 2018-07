CAMPOBASSO. Premiate le aziende molisane vincitrici della selezione regionale del premio Oscar Green 2018. La premiazione si è tenuta ieri sera a Termoli, nella sala conferenze del Circolo della Vela, alla presenza di un’affollatissima platea. Alla premiazione, preceduta da un interessante e molto partecipato dibattito, moderato dal giornalista Giovanni Di Tota, hanno preso parte: l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Cavaliere, il sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, il presidente della Camera di Commercio del Molise, Paolo Spina ed il prorettore dell’Università del Molise, Fabio Pilla. A fare gli onori di casa il delegato confederale di Coldiretti Molise, Giuseppe Spinelli, ed il direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese.

Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa, arrivato all’undicesima edizione, che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’Agricoltura. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’agricoltura sana del nostro Paese che ha come testimonial le tante idee innovative di giovani agricoltori.

Le categorie dell’undicesima edizione sono:

IMPRESA 3.TERRA CAMPAGNA AMICA SOSTENIBILITA’ FARE RETE NOI PER IL SOCIALE CREATIVITA’

Delle 6 categorie in gara in Molise sono state scelte 4 aziende appartenenti alle categorie

CAMPAGNA AMICA, CREATIVITA’, IMPRESA 3.TERRA, SOSTENIBILITA’

CAMPAGNA AMICA

Valorizzare i prodotti Made in Italy attraverso il rapporto tra impresa e consumatori. Saranno premiati quei progetti che valorizzeranno i prodotti tipici italiani su scala locale, nazionale e mondiale rispondendo alle esigenze dei consumatori in termini di sicurezza alimentare, qualità e tutela ambientale. Sarà dato valore alle ricadute positive sullo sviluppo e la promozione del territorio, così come alla trasparenza per agevolare scelte di consumo consapevoli.

Vincitore: Azienda Agricola “Masseria D’Onofrio, di Alessia D’Onofrio

La titolare dell’azienda Masseria D’Onofrio è la giovane Alessia D’Onofrio. L’azienda dispone di un piccolo pastificio artigianale collocato a Bonefro, piccolo centro in provincia di Campobasso, dove le parole km zero sono sicuramente all’ordine del giorno. Le colture cerealicole aziendali vengono, infatti, quotidianamente lavorate al fine di garantire ai consumatori un prodotto non solo di eccezionale qualità ma soprattutto lavorato e prodotto a livello regionale e locale. Le farine prodotte in azienda permettono di ottenere non solo la pasta ma anche una vasta gamma di pasticceria secca e di biscotti salati. Il fiore all’occhiello della produzione aziendale è sicuramente la pasta. Questa viene prodotta, sia fresca che secca, con farine ottenute da macinata a pietra e trafilata al bronzo. Si passa dalla classica semola di grano duro fino all’integrale fatta con il Senatore Cappelli e il farro semi-integrale. Tuttavia, negli ultimi anni, l’azienda ha anche avviato la produzione della canapa tessile, uno dei prodotti considerati fra i più nutrienti al mondo, con cui Massera D’Onofrio produce non solo la pasta ma anche i biscotti e i taralli. Presente all’agrimercato di Campagna Amica a Campobasso, Masseria D’Onofrio gestisce, insieme con l’azienda “L’Essenza della Natura”, anche l’area food dello stesso.

CREATIVITÀ

L’idea è il motore di questa nuova categoria che vuole premiare la creatività di idea, di prodotto e di metodo. La crisi economica e la concorrenza sempre più agguerrita, generata da una maggiore apertura dei mercati, ha reso necessario puntare su prodotti e processi innovativi in grado di aiutare l’azienda a produrre meglio. Una produzione che deve essere sempre più efficiente, venendo incontro a una domanda di mercato sempre più variegata ed eterogena.

Vincitore: Azienda Agricola “Agrinova” di Vito Genovese

L’azienda Agricola Agrinova è guidata dal giovane Vito Genovese, delegato provinciale di Campobasso di Giovani Impresa Coldiretti. Questa è ubicata a Petacciato, piccolo centro del Basso Molise in provincia di Campobasso. Agrinova è un’azienda ortofrutticola che produce ortaggi e frutta di stagione. La particolarità, per il Molise, è costituita dalla produzione di agrumi. Con un agrumeto dell’estensione di circa due ettari, Agrinova vanta il primato dell’agrumeto più grande del Molise. Fra gli agrumi coltivati, una particolarità è costituita dal pomelo: l’agrume più antico del mondo, progenitore di tutti gli altri. In conversione biologica, l’azienda, accanto all’agrumeto, ha anche un oliveto dalla frangitura delle cui olive produce un olio extravergine biologico che viene anche aromatizzato a base di limone o di arance amare mediante la frangitura contemporanea delle olive con gli agrumi. L’azienda è presente all’Agrimenrcato di Campagna Amica a Campobasso.

IMPRESA 3.TERRA

Tecnologia, innovazione, comunicazione. Impresa 3. Terra premierà i progetti di quelle giovani aziende agroalimentari che hanno creato una cultura d’impresa esemplare, riuscendo a incanalare creatività, originalità e grande abilità progettuale per lo sviluppo e la crescita dell’agricoltura italiana coniugando tradizione e innovazione.

Vincitore: Azienda Agricola “L’Essenza della Natura” di Rosanna De Paola

L’Essenza della Natura è una azienda agricola collocata nella Valle del Trigno, in agro di Trivento (Campobasso) la cui titolare è Rosanna De Paola, responsabile regionale del Molise di Donne Impresa Coldiretti. L’azienda produce ortofrutta e dispone di un laboratorio all’interno del quale si trasforma la frutta in confettura senza l’ausilio di addensanti, come si faceva una volta. Il prodotto viene lavorato in sottovuoto in modo da mantenere intatte tutte le caratteristiche organolettiche della frutta affinché il consumatore “viva” la natura gustandola. L’azienda trasforma inoltre gli ortaggi mediante scottatura e conservazione in olio di oliva di produzione aziendale. Fra i prodotti di punta vi sono: la confettura di amarena ed i carciofi sott’olio. Presente all’agrimercato di Campagna Amica di Campobasso, l'azienda gestisce, inoltre, insieme con Masseria D’Onofrio, anche la zona food dell’agrimercato.

SOSTENIBILITÀ

Sostenibilità ambientale è la parola d’ordine di quei progetti che promuovono un modello di sviluppo sostenibile. Il ruolo dell’imprenditore è centrale per la crescita della comunità e del territorio: nascono imprese più “umane”, dove l’agricoltura punta al benessere generale. Sostenibili sono tutte quelle imprese che lavorano e producono in modo ecosostenibile riducendo al minimo la produzione di rifiuti, risparmiando energia e materiali attraverso processi che tutelano l’ambiente.