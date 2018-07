Grande successo per la Bottega degli Incanti con “educare in riva al mare”

MONTENERO DI BISACCIA. Nel pomeriggio di ieri, martedì 24 luglio, sulla spiaggia di Montenero di Bisaccia si è tenuto il primo appuntamento del progetto di educazione ambientale “educare in riva al mare” promosso dalla Bottega degli Incanti, con la partecipazione dell’associazione Ambiente Basso Molise e del suo presidente Luigi Lucchese.

L’incontro di carattere conoscitivo, ma al contempo ludico e ricreativo, ha avuto al centro il Fratino; un piccolo limicolo che abita le nostre coste, in forte rischio di estinzione, per il quale l’associazione ambientalista basso molisana si batte da anni per la sua tutela.

Dopo una prima fase conoscitiva svolta con il materiale raccolto e prodotto nei tanti anni di studio da Ambiente Basso Molise, il Presidente Lucchese ha riprodotto e fatto osservare, direttamente sulla spiaggia, un nido di fratino. Sono state analizzate tutte le criticità e le problematiche dell’attuale ambiente spiaggia, tutte le difficoltà incontrate dal fratino in una zona ormai a così alto impatto antropico.

Subito dopo i giovani partecipanti hanno immaginato e realizzato una casa ideale per il fratino. I materiali utilizzati sono stati differenti: per disegnare, dipingere o colorare non sono stati utilizzati soltanto i classici pastelli, colori a cera o acquerelli, o le solite matite; ma, sono stati impiegati materiali naturali come tronchi, foglie, sabbia, conchiglie e altri prodotti reperiti in modo naturale sulla spiaggia. Un gioco e una scoperta piacevole e interessante per i piccoli utenti. L’intento e l’obiettivo delle associazioni promotrici è stato quello di creare in loro la sensibilità ed il rispetto di questo indifeso abitante della spiaggia.

All’incontro hanno partecipato non solo bambini e ragazzi, ma anche diversi genitori curiosi ed attratti dalle particolari attività. Tra gli adulti presente anche l’assessore alle politiche ambientali del Comune di Montenero di Bisaccia Simona Contucci sempre partecipe e promotrice di iniziative di carattere ambientale sul territorio comunale di Montenero di Bisaccia.

Un nuovo incontro con Ambiente Basso Molise ci sarà venerdì 3 agosto.

Intanto la Bottega degli Incanti vi dà appuntamento per la prossima attività settimanale che si terrà venerdì 27 luglio nella quale, con Legambiente Molise, si parlerà di rifiuti: riciclo e raccolta consapevole.

Il punto di incontro sarà sempre lo stesso: Montenero di Bisaccia, in località Costa Verde (spiaggia libera zona Hotel Strand-Camping Costa Verde) dalle ore 17.00 alle ore 19.00; la partecipazione è completamente gratuita.