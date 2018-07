TERMOLI. È motivo di orgoglio sapere che diversi giovani termolesi quando vanno via da casa, riescono a fare carriera e fortuna altrove in svariati campi. È capitato ad un simpatico ragazzo di 35 anni appena compiuti: Marco Di Meo, in arte Mark Di Meo, il quale sin da piccolo ha avuto una sfrenata passione per la musica, che ascoltava h24, che non ha mai abbandonato e l'ha portato a fare una lunga gavetta nei locali e discoteche della nostra zona e a mettere dischi per i frequentatori e avventori di tali ambienti.

Oggi nel campo della produzione musicale, Mark è, senza ombra di dubbio, una star internazionale conosciuto e apprezzato in ogni angolo del mondo. Tutti i termolesi e non solo, avranno modo di ascoltarlo ad agosto in due spettacoli organizzati per l'estate termolese: il 14 con l'evento "Musurplage" e il 29 all'interno del Festival jazz.

Per capire la statura di questo giovane termolese, ecco alcune sue note artistiche: Mark Di Meo è un CEO internazionale di DJ, Producer, Remixer e Soulstice Music Label; ha suonato al fianco di grandi artisti come Louie Vega, Terry Hunter, Joe Claussell, Kenny Dope, Hector Romero, Dj Meme, Mr V e molti altri.

Le sue apparizioni includono i più grandi centri di clubbing in tutto il mondo. Dall'Italia (Old Fashion, Circle Club, Divina ...), Grecia, Spagna, Londra, Amsterdam (ADE), Svizzera, Miami Beach (WMC -Segafredo, Ocean's 10 ...) Hong Kong (Aqua, Drop Club, Armani Privè), New York, Los Angeles, San Diego, Messico (MiCasa), Germania, Costa Rica, Dubai, Angola, Mozambico e altro ancora.

Attualmente sta lavorando con alcune delle migliori etichette House del mondo come Quantize (Dj Spen's Label), Solid Ground, King Street Sounds, Reel People Music, Tony Records, United Music Records, Sedsoul, GottaKeepFaith, e la lista continua. Il lavoro di remix originale di Mark ha ricevuto una grande risposta da parte delle migliori persone nel gioco, supportate da nomi come Tony Humphries, Frankie Knuckles, Louie Vega, Hector Romero, Kenny Carpenter, Victor Simonelli, Paul Trouble Anderson e così via.

È il creatore e l'organizzatore di "Soulstice Music Celebration", "House of Vibes" e "Suevian" che sono alcuni dei più grandi party di Soulful & Deep House in Italia e in tutto il mondo (Miami WMC, ADE Amsterdam ...) .

Queste parti includono sempre artisti del calibro di Dj Meme, Kenny Carpenter, Yass, Hallex M, Guy Robin, Sean McCabe, Master Kev, Duce Martinez, N'Dinga Gaba, Oscar P, Souldynamic, Dave Doyle, Tony Loreto, Pablo Martinez, Rafael Moraes, Dj Ala, Rightside e nomi più importanti della scena musicale.

Mark continua ad andare sempre più forte in Studio e Djing e spera di vedere, grazie alla sua musica, sempre più persone su una pista da ballo. I suoi successi sono sempre in classifica e sempre ai primi posti di livello mondiale Traxsource.

Lo abbiamo ascoltato in questa video intervista.