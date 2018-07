Dentro la città, sette commercianti su 10 preferivano il corso nazionale Old Style

TERMOLI. Dal nuovo reportage di Termoli Wild, condotto da Ezio Varrassi, emerge uno spaccato su come siano cambiate le abitudini e la frequentazione dei termolesi e non solo lungo il Corso nazionale.

Attività commerciali che non hanno avuto una svolta positiva dalla pedonalizzazione h24.

In tanti, tra i commercianti, lamentano ancora oggi e non se ne sono fatti una ragione, della carenza di arredi urbani significativi e di verde pubblico, che si avverte specialmente d’estate. Non solo, ma anche lo stesso traffico urbano pare ne abbia risentito e non poco. Per non parlare dei parcheggi.

Una deriva che ormai è radicata da 4 anni. «Il 70% delle attività commerciali che affacciano sul corso Nazionale hanno dichiarato apertamente di aver subito un calo delle vendite nei mesi autunnali e invernali, dove sono andati a perdere l'acquisto "parcheggia e via", quando il corso era aperto al traffico durate la giornata, fino alle 15.30. Rimane un 20% degli intervistati che si è espresso in senso favorevole alla pedonalizzazione, ma sottolineando il problema della carenza del verde pubblico e panchine. Il 10%, invece, non ha mostrato interesse ed è rimasto indifferente alla questione. Per concludere ho raccolto pareri di alcuni turisti e cittadini, che hanno sottolineato oltre alla carenza del verde e delle panchine, la riduzione dei parcheggi nel centro e dei contenitori dei rifiuti lungo il corso insufficienti e inadatti soprattutto in estate ad assorbire il carico dei rifiuti».