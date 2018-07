SAN MARTINO IN PENSILIS. La finale provinciale di Campobasso del Prodotto topico, che si terrà a San Martino in Pensilis sabato 28 luglio 2018, presenterà decine e decine di Comunità locali che esporranno e faranno degustare i propri prodotti tipici identitari, tra cui anche quelli dell’African food e della locale Comunità marocchina.

Quest’ultima partecipa diligentemente ai nostri eventi dalla seconda edizione ed è ben integrata con le altre Comunità topiche nazionali. Per questo abbiamo ritenuto di invitare alla Cerimonia di accoglienza di San Martino in Pensilis l’ Ambasciata del Regno del Marocco in Italia, che ci farà l’onore di inviare al nostro evento due Alti Diplomatici: S.E. Rachid Daidai, Console generale a Napoli e S.E. Abdelhaq Jniyene vice Ambasciatore a Roma.

La cerimonia sarà aperta dal sindaco di San Martino, Massimo Caravatta, e di Altino, Vincenzo Muratelli.

Quindi il Prodotto topico come fattore di sviluppo economico, sociale e culturale sarà esaminato da varie prospettive: da Hamid Hafdim sul piano multiculturale e da Belarbi Hassane sul piano imprenditoriale (due cittadini marocchini, rispettivamente mediatore culturale ed affermato imprenditore, che da anni sono in Italia e che quindi possono testimoniare come l’integrazione possa avvenire conservando la propria identità nel rispetto e nel dialogo con le altrui identità).

Quindi, Sebastiano Scutti e Vittorino Facciolla, il primo presidente del Consorzio del peperone dolce di Altino ed il secondo ex sindaco di San Martino in Pensilis ed ex vice presidente del Molise, parleranno di come i prodotti topici delle rispettive comunità (il peperone dolce e la pampanella) modificano il tessuto economico attraverso l’associazionismo d’impresa.

Dalla prospettiva normativa e legislativa, per farci comprendere è possibile costruire con una Rete di oltre cento comunità con prodotti identitari, interverrà la dott. ssa Selena Vacca, esperta di normative nazionali e comunitarie, chein Senato ha accolto la nostra delegazione il giorno della presentazione della V edizione al vice ministro dello Sviluppo economico Sen. Andrea Cioffi.

Saranno, ovviamente, i due Alti diplomatici, S.E. Rachid Daidai e S.E. Abdelhaq Jniyene, a chiudere i lavori, nello spirito di possibile collaborazione tra Comunità e Stati, che valorizzano le proprie tradizioni gastronomiche.

Infatti l’apprezzatissimo cous cous ha lo stesso valore sociologico del peperone dolce, della pampanella e dei molti altri prodotti che fanno parte della nostra Rete.

Dopo la cerimonia in Comune, gli Ospiti visiteranno gli stand, mentre la Giuria (composta da Raimondo Pascale, Maria Amato, Graziano Marcovecchio, Selena Vacca, Celesta Vitale, Nicoletta D’ Ugo e Maria Giovanna Belpusi) valuterà, per ammetterne 4 in finale, i seguenti i Prodotti: kolaci, primo al peperone dolce, confetture, lu cill, il farro, il baccalà fritto, il salame santantonio, il pomodoro rosso, lu cill di la Rocc, la pampanella, i sottoli, tagliolini e fagioli e le cip piliate.