Sindaci state attenti ai pericoli: sugli eventi evitare casi come quello di Torino

LARINO. La Circolare, datata 18 luglio 2018, elaborata dal Ministero dell'interno, contiene le nuove linee-guida sul contenimento del rischio in manifestazioni che abbiano peculiari condizioni di criticità. I vincoli ne risultano meno stringenti rispetto a quelli introdotti dopo i fatti di Torino; ma la palla passa ai Sindaci che avranno, sì, maggiori libertà di manovra ma vedono saltare le valutazioni tabellari per l'analisi del rischio. Risulterà obbligatorio contare il numero esatto degli spettatori anche per spettacoli organizzati a titolo gratuito.

Di contro la precedente Circolare del 28 luglio 2017 aveva introdotto una serie di prescrizioni molto complesse, a partire da una valutazione standardizzata dei rischi, previa compilazione di una tabella con parametri rigidi e con prescrizioni severe in materia di antincendio e di gestione dell'emergenza. Le nuove linee-guida introducono una semplificazione procedurale al punto che la classificazione dei rischi correlati ad un evento non deve più essere fatta mediante una valutazione tabellare bensì verificando le criticità connesse alla tipologia della manifestazione, alla conformazione del luogo e al numero ed alle caratteristiche dei partecipanti. Per ciò stesso sarà esclusivamente agli eventi che presentassero condizioni di particolare criticità che si applicano le nuove linee-guida che abbandonano la classificazione sulla scorta del livello di rischio (basso/medio/alto). Se, per motivi diversi dal ‘safety’, si dovesse rendere necessario istituire percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, occorre che i varchi utilizzati come ingressi abbiano caratteristiche idonee ai fini dell'esodo in caso di emergenza oppure che il sistema di esodo sia completamente indipendente dai varchi d'ingresso.



La densità massima di affollamento è fissata in 2 persone per ogni metro-quadro, con un deflusso di 250 persone/modulo. I varchi di allontanamento non devono essere inferiore a tre e vanno collocati in posizione contrapposta. La larghezza minima dei suddetti e delle vie di allontanamento non deve essere inferiore a 2,40 metri. Cambiano anche le regole per la suddivisione della zona in settori. Sale a 10mila persone la quota fino a cui non è richiesta la separazione. I settori devono essere distinti tra di loro mediante l'interposizione di spazi liberi in cui occorre vietare lo stazionamento di pubblico e di automezzi (non in emergenza) aventi larghezza non inferiore a 5 metri e devono essere previsti attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 metri Non è più richiesto il posizionamento di un estintore ogni 200 metri quadrati: le nuove linee guida prevedono soltanto un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, da porre in posizioni controllate, mentre nell'area del palco possono essere aggiunti estintori carrellati. Soltanto per le manifestazioni dinamiche in spazi limitati è imposta la disponibilità di un estintore ogni 100 metri quadrati.

Il servizio di vigilanza antincendio è imposto nel caso in cui l'affluenza sia di oltre 20mila persone. Per la gestione delle emergenze deve essere contemplato un congruo numero di postazioni per le comunicazioni. Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta le comunicazioni tra gli enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione. Per l'assistenza all'esodo l'organizzatore deve avvalersi di operatori di sicurezza, che possono essere soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile riconosciute oppure personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili urbani, ai vigili del fuoco, al servizio sanitario (per cui sia stata attestata l'idoneità psicofisica) ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione. Per la lotta all'incendio, vanno impiegati addetti, formati con corsi di livello C (rischio alto) ai sensi del d.m. 10 marzo 1998, abilitati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 609/1996.

