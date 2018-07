TERMOLI. L’imbarcazione ambientalista "Goletta Verde" in viaggio per monitorare la qualità delle acque marine, denunciare le illegalità ambientali, approderà a Termoli sabato 28 e domenica 29 luglio.

Il Molise sarà la decima regione toccata dal tour 2018 di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente in viaggio lungo le coste italiane per denunciare e contrastare i “pirati del mare” e per informare e sensibilizzare i cittadini sull'importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze.

Un viaggio, quello di Goletta Verde, che si concluderà il 12 agosto a Trieste, dopo 22 tappe, e che quest’anno avrà tra le priorità anche quella di affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza e integrazione, affinché recuperi il suo ruolo di cerniera tra culture e mondi che cooperano.

Un tour – realizzato anche grazie al sostegno di CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, e dei partner Novamont e Ricrea,Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio (La Nuova Ecologia e rinnovabili.it sono invece media partner) – che anche quest'anno ha l'obiettivo di denunciare le minacce ai mari e alle coste italiane.

Mari e coste assediati, da tonnellate di rifiuti, dagli scarichi inquinanti delle tante località che ancora non hanno una depurazione efficiente, dal cemento abusivo che non viene demolito, così come dall’invadenza degli stabilimenti balneari che rendono inaccessibili interi tratti di litorale. Ma anche dai pescatori di frodo che fanno razzie e dai diportisti che sfrecciano su barche, motoscafi e moto d’acqua senza alcun rispetto per il codice della navigazione.

È quanto emerge dal dossier Mare Monstrumdi Legambientesul mare illegale basato sul lavoro delle Forze dell’Ordine e delle Capitanerie di Porto, che restituisce uno spaccato di illegalità purtroppo, ancora troppo rilevante, indice del fatto che contro i “nemici del mare” è necessario alzare il livello, non solo della repressione dei reati, ma anche della vigilanza preventiva.In Molise le infrazioni accertate sono 6 per ogni chilometro di costa, un dato elevato che piazza la regione al primo posto della classifica nazionale del mare illegale per il numero di infrazioni per chilometro di costa.

Durante le tappe Goletta Verde incrocerà le altre iniziative estive promosse da Legambiente in Molise come “Usa e getta? No Grazie”, la nuova campagna di informazione e sensibilizzazione di Legambiente contro l’uso di materiali monouso in plastica come piatti, stoviglie, bottiglie e bicchieri.

Come sempre, infine, con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde, oppure scrivere a sosgoletta@legambiente.it.

Il programma completo della Goletta Verde in Molise

Sabato 28 luglio – Termoli

Ore 11.00 – Sala Guidotti, Porto di Termoli

Conferenza stampa di presentazione dei risultati del monitoraggio delle acque realizzato lungo le coste del Molise

Intervengono:

Manuela Cardarelli, presidente di Legambiente Molise

Katiuscia Eroe, portavoce di Goletta Verde

Domenico Guidotti, Guidotti Ships

Domenica 29 luglio – Termoli

Ore 11.00

Arrivo della Goletta Verde al porto e visite a bordo

Ore 11.00 –Spiaggia Rio Vivo

Trashmobesagerato #Usaegettanograzie, la nuova campagna di Legambientecontro l’uso di materiali monouso in plastica

Ore 18.00

Visite a bordo di Goletta Verde