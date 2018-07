TERMOLI. Nel giorno in cui Goletta Verde attacca duramente la qualità delle acque molisane, a rintuzzare questo colpo all'immagina turistica della costa molisana sono i risultati dei campionamenti periodici forniti dall'Arpa Molise, effettuati martedì e mercoledì scorsi.

«Sulla qualità delle acque di balneazione della Regione ed in relazione ai dati forniti da Goletta Verde di Legambiente, Arpa Molise precisa quanto segue.

In generale la qualità delle acque molisane risulta eccellente, tranne in alcuni punti tra i quali la foce del Biferno, in cui è buona, è quella del Rio vivo, in cui è sufficiente. Le foci dei fiumi, dove comunque è vietata la balneazione, rappresentano una criticità importante, come segnalato continuamente da questa Agenzia e come evidenziato da Legambiente, tanto che, al fine di controllare gli impatti sulle acque marine destinate alla balneazione, Arpa ha attivato da diversi anni un programma di monitoraggio della qualità delle acque delle foci dei fiumi e torrenti principali, che prevede anche la ricerca di E.coli ed Enterococchi intestinali.

Tuttavia in generale i risultati del monitoraggio effettuato su 24 punti di campionamento durante la presente stagione balneare non hanno evidenziato superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa. L’ultima campagna è stata effettuata nei giorni 24 e 25 u.s. Tutti i risultati sono consultabili sul sito pianiacquemolise.it nella sezione balneazione/monitoraggio.