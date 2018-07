TERMOLI. Lorenzo Scaraggi con il suo furgone del 1982 "Vostok 100 k", dal nome della navicella spaziale russa che portò il primo uomo nello spazio, sta raccontando da alcuni anni le storie dei suoi viaggi: all'inizio lo faceva sulle pagine del quotidiano “La Repubblica”, mentre oggi lo fa per conto di un programma che va in onda su Radio2 e sui suoi canali social "Lungomare Italia".

Il collegamento con Scaraggi andato in onda due giorni fa su Radio2 all'interno del programma "Radio2 summer club" condotto da Corrado Nuzzo, Maria Di Biase e Mauro Casciari con la regia di Edi Brundo e a cura di Patrizia Critelli (originaria di Termoli), questa volta ha avuto come scenario la nostra città. Il “cantaviaggi” ha incontrato lo scrittore giornalista Antonio D'Ambrosio per farsi raccontare la storia del “nostro” brodetto, considerato, non prima di un assaggio, da Scaraggi e dal team di Radio 2, il più buono e gustoso tra quelli del centro Italia.

Scaraggi è davvero un giornalista atipico che di sicuro rispecchia senza mezzi termini la figura del giornalista genuino, colui che le notizie non aspetta che gli arrivino sulla scrivania dell'ufficio, ma è sempre on the road, un famelico segugio che segue e caccia con il suo fiuto la preda, nel caso specifico la notizia, e seppur per un pugno di minuti anche noi lo abbiamo riscontrato in diretta con Scaraggi dietro la macchina e Antonio D'Ambrosio nel raccontare le specialità termolesi.