GayPride, Vladimir Luxuria: “Abbiamo vinto contro l’intolleranza”

CAMPOBASSO. Il giorno del primo “MolisePride” è arrivato. Il mondo Lgbt si è riversato per le strade del capoluogo nel mini-tour partito da piazza Cuoco e passato da via Mazzini a via Veneto, fino a piazza Municipio, dinanzi al Comune.

Qualche centinaia di persone per accogliere la madrina dell’evento, Vladimir Luxuria, che dal bus arcobaleno ha ringraziato i presenti, incluso il sindaco di Campobasso, Antonio Battista:

“Campobasso si è dimostrata una città sensibile e straordinaria, abbiamo dato una grande dimostrazione ha chi ci ha ostacolato: agli intolleranti e agli omofobi oggi abbiamo risposto con i nostri colori e la nostra allegria”.

Grande soddisfazione anche per Francesco Angeli, presidente Arcigay Roma e molisano d’origine:

“Oggi è una giornata fantastica, meravigliosa e Campobasso una città all’avanguardia. Ci sono altre battaglie da combattere ancora, ma questo è un ottimo punto di partenza”.

Anche il primo cittadino di Campobasso, Antonio Battista, ha lanciato il suo messaggio dal pulmino arcobaleno:

“È una grande risposta e questa è una battaglia di tutti per i diritti di tutti. Ci sono uomini e donne che si sentono parte di una comunità e che si battono per un riconoscimento di diritti. Noi oggi siamo qui per loro”.

Stessa posizione per il presidente del Consiglio comunale di Campobasso, Michele Durante: “Essere qui oggi non è una dimostrazione di coraggio, ma di amore e di normalità. E per questo tutto ciò non può essere un problema, perché non è l’Amore a causare problemi, ma l’odio”.