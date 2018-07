TERMOLI. Un eterno Peter Pan in sella al suo cavallo di ferro. E’ partito ieri da Termoli, il 52enne Alfredo Gelidi. Si tratta del suo primo viaggio a due ruote fuori dal confine italiano, direzione Repubblica Ceca.

Un bel tragitto, non c’è che dire, per chi casco in volto e guanti alle mani sfida il vento mettendosi alle spalle anche l’anagrafe. Anche se oggi avere mezzo secolo e poco più è sintomo di robusta giovinezza.

Un’avventura che i suoi cari vivono trepidanti, anche se già due anni fa sempre in moto era stato in Sardegna e in numerose città d’arte e non del Belpaese.

Ha sempre amato i motori e le motociclette in particolare, fin da quando era piccolo e il mondo lo conosce, avendolo scoperto in lungo e in largo per lavoro, sovente all’Estero oppure in giro per l’Italia, ma con mezzi di trasporto più tradizionali, come auto, aerei e pullman.

La velocità ce l’ha nel sangue, pensate che alcuni anni fa si è tolto anche lo sfizio di correre nell’autodromo del Mugello, mentre quand’era giovane, a Termoli, solcava la posta da cross che sorgeva nei pressi dell’ex fornace, prima della Madonna a Lungo.

Legato alle sue origini, ma capace di esperienze lavorative in Germania, Russa, Estonia.

Ora la strada è tutta sua, alla conquista dell’Europa centrale.

Ad accompagnarlo, con la mente e col cuore, la moglie, i figli, genero e nuora, i nipotini Licia e Luciano. Tutta la famiglia, insomma, che ha voluto inviarci un pensiero-messaggio da recapitare online per augurargli buon viaggio.

«Ieri, in sella alla tua Honda crosstourer 1200, sei partito da Termoli per arrivare fino a Praga. Per alcuni può sembrare una scelta assurda e azzardata, ma per noi no! Non ci siamo meravigliati molto quando ci hai esternato l'intenzione di buttarti in questa nuova avventura!

Forse perché ti conosciamo bene e sappiamo che in fondo tu, Alfredo Gelidi, sei un eterno Peter Pan!

Da sempre ci hai insegnato a coltivare le nostre passioni, a non tirarci indietro! Ammiriamo molto la tua determinazione, il tuo coraggio e la tua volontà!

Viaggiare su due ruote dona un senso di libertà ineguagliabile, che si mescola all’adrenalina di dover dominare la cavalleria che scalpita sotto la sella. Prima di essere veri motociclisti, bisogna anche essere appassionati di motori; una passione imprescindibile che porta a vedere nella moto non un semplice mezzo di trasporto ma un vero e proprio stile di vita.

Noi conosciamo bene la tua passione per le moto e il tuo essere motociclista! Per questo siamo qui, a sostenerti e vogliamo augurarti buon viaggio con questa frase: “quello che conta in un viaggio non è la meta, ma viversi ogni singolo momento di quel viaggio".

Goditi ogni singolo istante di questa avventura, noi ti aspettiamo qui! Ti vogliamo bene! Dalla tua famiglia e in particolar modo dai tuoi nipoti».

In bocca al lupo Alfredo, anche da Termolionline.it.