Tappa molisana del Prodotto Topico a San Martino in Pensilis. Decine gli espositori provenienti da tutto il territorio abruzzese e molisano che hanno fatto conoscere le proprie tipicità, in una formula oramai consolidata dall'associazione Ricercazione che fa capo al sociologo Orazio Di Stefano, tesa a far conoscere i piccoli borghi attraverso la loro cultura enogastronomica.

Un appuntamento a differenza degli altri già tenuti a San Salvo e Casalbordino, avvalorato dalla presenza di due alti diplomatici del Marocco accolti dal sindaco Massimo Caravatta, invitati dalla comunità marocchina che in tutte le tappe del Topico, ha presentato alcune delle sue specialità. Al convegno organizzato per l'occasione erano infatti presenti S.E. Rachid Daidai console generale del Regno del Marocco, S.E. Abdelhaq Jniyene vice ambasciatore a Roma.

Il tema il "Prodotto Topico come fattore di sviluppo", con diversi interventi e prospettive. Relatori Selena Vacca collaboratrice parlamentare che ha introdotto alcune novità sulla legislazione in materia agroalimentare, Hamid Hafdim mediatore culturale che ha parlato della sua esperienza, il sindaco di Altino Vincenzo Muratelli e Sebastiano Scutti presidente del consorzio del peperone dolce di Altino che hanno portato la loro esperienza associativa per la valorizzazione di una tipicità che sta letteralmente fungendo da volano anche turistico per la città di Altino, l'esperienza imprenditoriale di Belarbi Hassane un industriale della Val Sinello che da oltre 18 anni fa impresa in Italia, ed infine la visione politica ed amministrativa con l'intervento di Vittorio Facciolla consigliere regionale.

Una piena apertura alla collaborazione è giunta nell'intervento dei due diplomatici del regno del Marocco, la stessa nuova apertura di un consolato a Napoli è stata secondo Rachid Daidai, un segno della volontà da parte marocchina di avere sempre maggiori rapporti e collaborazioni con l'Italia del centro-sud.

Non solo buon cibo dunque al Prodotto topico a San Martino in Pensilis, ma nuove possibilità di collaborazione con una nazione che finora è stata dai più vista come terra di emigrazione, ma che potrebbe diventare per molti degli imprenditori italiani un partner economico importante.

I prodotti topici vincitori di questa tappa sono stati:

Come primo piatto, Sagne integrali al baccalà e peperone di Altino, come secondo ex aequo la Pampanella di San Martino in Pensilis e il Baccala fritto e peperoni di Jelsi, tra i prodotti è stato segnalato il Pomodoro di Montagano, tra i dolci la Sfogliatella tradizionale di Villalfonsina.



Maria Amato già onorevole al parlamento italiano, membro della giuria tra cui è doveroso citare anche Graziano Marcovecchio presidente della Pilkington e Raimondo Pascale di Slow food del Vastese, ha così commentato, "Il Prodotto topico è composto da territori, storia, prodotti, ricette, segreti, tradizioni intorno al cibo. Ma la tavola rotonda di apertura ha aggiunto significati sul valore del cibo. La curiosità dei sapori e dei saperi aiuta nella tolleranza, nella relazione, nella integrazione. Il cibo, l'altra faccia della fame, il cibo da non sprecare, il cibo mangiamo meno mangiamo tutti, il cibo buono, pulito e giusto, quello slow, senza sfruttamento dei lavoratori, senza il sangue delle morti bianche, senza veleni. Il cibo potente elemento di integrazione e via per la pace, con la stessa forza della musica.

San Martino in Pensilis, un bel borgo, con il corso tanto grande, ma come sempre, si è riempito di gente e buoni profumi. Tra i piatti che vanno in finale le sagne con baccalà e peperone dolce di Altino, e la storia di una economia che si rafforza intorno al peperone rosso che cresce "capammonde", il baccalà di Jelsi e il segreto della frittura perfetta. E prima di ripartire una birretta al farro, artigianalmente prodotta da giovani di Fossalto, leggera, speziata, al profumo di mele, negli occhi la gioia di una bella serata e nella mia testa una idea: una tre giorni dei Colori del Mediterraneo, una kermesse di cibo, colori, musica, danze, di popoli che si affacciano sullo stesso mare e che su quel mare da millenni hanno provato ad incontrarsi. E parole tra cibo e musica, parole di pace. E rispetto".