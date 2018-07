TERMOLI. Una serata all'insegna del teatro e della musica, con una particolare attenzione all'arte di strada: l'evento, che si terrà il 10 agosto, si chiama "Termoli Buskers Night" ed è stato presentato, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamattina 30 luglio, dal delegato alla cultura Michele Macchiagodena e dal consigliere comunale Michele Barile.

«La proposta, per la quale l'amministrazione ha profuso molto impegno, è molto articolata e va a consacrare il corredo degli eventi dell'estate termolese. Ancora una volta al centro c'è l'arte di strada, una forma di espressione in cui il rapporto tra l'artista e il suo pubblico è diretto, senza essere mediato da uno schermo o da un palco», ha affermato Macchiagodena.

Sui criteri di scelta degli artisti partecipanti, Michele Barile ha tenuto a precisare che tale decisione non viene presa arbitrariamente dall'amministrazione, ma viene fatto un atto di indirizzo all'ufficio Cultura, il quale invita le agenzie di settore a presentare un preventivo: viene accolta l'offerta più economicamente vantaggiosa, ed è dunque l'agenzia vincitrice a scegliere gli artisti: «ci tengo a chiarire questo aspetto», afferma Barile, «perché sono stato personalmente oggetto di polemiche, insulti e addirittura minacce. Questo iter viene applicato a qualsiasi genere di evento.»

«Il successo degli scorsi eventi dimostrano la bontà e l'elevato livello qualitativo delle iniziative», ha sottolineato Macchiagodena.

L'evento si snoderà tra le principali vie del centro: piazza Vittorio Veneto sarà dedicata ai più piccoli, con laboratori artistici per bambini a cura dell'associazione "Sorridere sempre onlus".

In piazza Duomo si esibiranno gli artisti di strada e sarà ospitata una mostra estemporanea d'arte a cura di Marco D'Angelo: «Saranno allestiti dieci gazebo sotto i quali gli artisti esporranno le loro opere: sarà possibile dipingere sul posto, dal vivo»

In via Federico II di Svevia sarà allestita la mostra fotografica del neonato circolo "Frammenti": «saranno esposte circa 32 foto. Non è previsto un tema, perchè ritengo che la forza del circolo siano proprio i vari stili e le anime che convivono al suo interno. Per noi questa è una grande opportunità», ha affermato la presidente dell'associazione Annalisa Principe.

Michele Barile ha informato i presenti che l'amministrazione si sta attivando affinché vengano istituite navette gratuite da piazza del Papa o dal piazzale del cimitero, in modo che il maggior numero possibile di persone di partecipare all'iniziativa.