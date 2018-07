Puchetti è il nuovo coordinatore regionale delle Città dell’Olio del Molise

LARINO. Giuseppe Puchetti Sindaco di Larino, è stato eletto coordinatore regionale delle Città dell’Olio del Molise.

A deciderlo è stata l’assemblea dei soci molisani che si è riunita sabato 28 luglio a Termoli presso il Comune alla presenza del presidente dell’Associazione Città dell’Olio Enrico Lupi e del direttore Antonio Balenzano.

“Sono lusingato per l’incarico ricevuto dai colleghi delle Città dell’Olio della mia regione - ha dichiarato Giuseppe Puchetti - è un riconoscimento importante che sento di condividere con gli amministratori delle 26 Città dell’Olio del Molise perché arriva al termine di un percorso comune che ci ha visto impegnati in azioni sinergiche per la valorizzazione del nostro patrimonio olivicolo.

Larino è la città natale dell’Associazione Città dell’Olio che qui è nata nel lontano 1994, per questa ragione sono ancora più orgoglioso di ricoprire questo ruolo.

Credo fermamente nella capacità che abbiamo di fare bene se lavoriamo fianco a fianco, tutti insieme.

L’unione fa la forza e noi siamo pronti a dare il nostro contributo alle attività della grande rete dei territori olivetati italiani di cui facciamo parte, con progettualità ed eventi a cui parteciperemo con entusiasmo e che contribuiremo ad organizzare e promuovere, primo fra tutti la Camminata tra gli Olivi ”.

Nella stessa occasione è stato eletto all’unanimità anche il vice coordinatore vicario Dario Ottaviano Assessore di Venafro.