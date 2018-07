TERMOLI. Un volto fresco, quello di Benedetta Biondi, giovane studentessa che farà il 5^ anno al liceo scientifico Alfano da settembre.

Assieme ad altri due ragazzi, Alessia Di Blasio e Nino Traino, si impegnano nell'info-point organizzato dalla Pro loco di Termoli.

Un bastione fondamentale alla Torretta Belvedere per dare informazioni utili, consigli e pillole di storia ai turisti.

Benedetta parla perfettamente l'inglese e sta ricevendo molti consensi per i suoi modi garbati, il viso sorridente e la precisione delle informazioni sciorinate, nonché con la simpatia con cui approccia gli ospiti della nostra città.

Anche scegliere le persone giuste per posti specifici in una città a vocazione turistica come di dice della nostra è un segnale di crescita, così come avviene anche per gli altri due giovani colleghi.