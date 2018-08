TERMOLI. Repetita Juvant. Il successo maturato nella diretta Facebook dello scorso anno, per la processione a mare di San Basso del 3 agosto, ha convinto a bissare questa esperienza, che ancora una volta sarò riproposta a bordo del peschereccio Trenta Carrini, che stavolta ospiterà le autorità, essendo stato sorteggiato nel secondo sabato di luglio in piazza Duomo.

Termolionline così darà modo anche a chi non potrà salire in barca, di vivere live l'evento clou della festa patronale, specie a tutti coloro che non saranno in città nell'occasione, come ha illustrato nel breve promo video l'editore Nicola Montuori.