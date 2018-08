Spendere soldi per giocare alla lotteria è il peggior investimento nel lungo termine?

TERMOLI. Dalla prima metà degli anni Novanta in Italia sono in vendita i biglietti della lotteria istantanea che ha finito con l'affiancare il successo delle più tradizionali lotterie ad estrazione settimanale. La tipologia e il costo di un biglietto del Gratta e Vinci varia a seconda dell'entità dei premi in denaro messi in palio, il biglietto più costoso è quello da 20 euro che promette ricchissime vincite. La caratteristica principale delle lotterie istantanee è quella di ridurre il tempo del gioco a pochi attimi dando al giocatore pochissima suspense, giusto il tempo di "grattare i numeri" e poi via verso l'acquisto di un altro biglietto.

Se da un lato con il Gratta e Vinci la scoperta di aver vinto (o perso) è più immediata, dall'altro il gioco risulta più costoso rispetto alla tradizionale lotteria in quanto il giocatore non perde tempo ad acquistare un altro biglietto sperando di trovare finalmente quello vincente. Premesso che qualsiasi gioco è soprattutto un passatempo e non una forma di investimento e che bisogna decidere un budget da spendere come per un qualsiasi passatempo, è preferibile tentare la fortuna semmai mantenendo minima la spesa magari giocando alle vecchie (e nuove) lotterie con operatori autorizzati. Quando ci si orienta a un sito di gioco meglio dedicarsi alle sezioni lotterie compilando la schedina del lotto tradizionale o magari della lotteria europea Eurojackpot che offre, un modesto costo settimanale, la possibilità di vincere premi milionari.

Le estrazioni della lotteria europea avvengono ogni venerdì sera ad Helsinki (Finlandia) e tengono col fiato sospeso i giocatori di ben 18 stati che aspettano di sapere chi di loro ha avuto la fortuna di centrare la combinazione "5+2" che consente di sbancare il jackpot. Il premio milionario, a cui si accede con una giocata minima di 2 euro, parte da 10 milioni di euro fino ad arrivare ad una soglia massima di 90 milioni di euro. Vincere alla lotteria è da tempi immemorabili il sogno dell'italiano medio che vuole diventare ricco per vivere una vita senza doversi più preoccupare di trovare un lavoro o di avere il denaro necessario per arrivare dignitosamente a fine mese. La più "economica" tra le lotterie è senza dubbio la lotteria nazionale che arriva solo una volta all'anno e che, proprio per questo motivo, finisce con l'accontentare le aspettative dei pochissimi fortunati in possesso dei biglietti vincenti.

Spendere soldi ogni settimana per giocare alla lotteria europea potrebbe rivelarsi dunque il peggior investimento a lungo termine? Forse, se si considerano le statistiche e le probabilità di vincita. Nonostante le poche chance ci sono vincitori milionari ogni mese. In più non si può trascurare l'aspetto positivo che consiste nel regalare ai giocatori dei piacevoli momenti di attesa legati al sogno di cambiare vita. Il tempo che intercorre tra la giocata della schedina e l'estrazione dei numeri è dunque speso a fantasticare immaginando vacanze di lusso, pranzi nei ristoranti più rinomati del mondo e shopping sfrenato all'interno dei centri commerciali che ospitano solo i negozi con i migliori marchi. O magari anche premi di minore categoria come finalmente comprare la casa tanto desiderata. I premi di seconda categoria messi in palio ogni 6 gennaio dalla lotteria italiana sono nettamente inferiori se confrontati con quelli corrispondenti della lotteria europea, che possono facilmente superare i 3 milioni di euro. A questo punto giocare 2 euro a settimana non diventa un investimento così antieconomico se la posta in gioco finisce con l'essere il poter sognare a basso costo con seppur poche probabilità concrete di poter concedersi un giorno qualche sfizio.