Rifiuti abbandonati a Montenero, 11 verbali e altri accertamenti in corso

MONTENERO DI BISACCIA. Prosegue l'opera di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e al rinvenimento di rifiuti abbandonati.

L'Assessorato all'Ambiente informa a tale proposito che dalla primavera del 2018 sono stati elevati 11 verbali per abbandono di rifiuti, mentre altre verifiche sono ancora in corso per recapitare ulteriori sanzioni.

L'ultimo rinvenimento è stato fatto domenica 29 luglio, presso il ponte dell'autostrada che passa sul Fiume Trigno; anche in questo caso il presunto trasgressore è stato già individuato.

«Abbiamo ingaggiato una vera e propria battaglia morale nei confronti di chi pensa di poter lasciare i peggiori segni del proprio passaggio sul nostro territorio - dichiara l'assessore all'Ambiente Simona Contucci - al netto delle notizie fabbricate ad arte da parte di chi continua a strumentalizzare finte lacune di questo Comune in merito all'abbandono di rifiuti, confondendo peraltro il servizio della raccolta differenziata con uno dei gesti più inqualificabili di inciviltà, che è appunto quello di gettare immondizia ai bordi delle strade o in aree nascoste, deturpando l'ambiente.

I comportamenti vandalici di chi sembra avere scambiato la natura che ci circonda per una discarica, nulla hanno a che fare con i servizi di raccolta in essere, trattandosi unicamente di gesti irrispettosi della civile convivenza. Il mantenimento del decoro urbano ha infatti bisogno della collaborazione di tutti».

«Siamo coscienti del fatto che il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti attiene unicamente al senso civico di ognuno - ha dichiarato il sindaco Travaglini - ma l'unica arma efficace che abbiamo, oltre al controllo del nostro pur vasto territorio, è quella di poter sanzionare tutti quei soggetti che si rendono responsabili di atti vergognosi nei confronti dell'ambiente. E su questo aspetto saremo inflessibili».