Quanti termolesi sulla scalinata del Folklore per "Scattiamoci una foto"

TERMOLI. Successo enorme questa sera, alle 19, per la sesta edizione dell’iniziativa “Scattiamoci una foto”. Per la quinta volta, è stata organizzata per l'inizio del mese di agosto, con la possibilità di richiamare termolesi doc e veraci, quelli che abitano qui, o chi torna da mete lontane in cui si è trasferito. Ma se ci sono anche turisti curiosi, ben vengano.





Nel 2018, dunque, almeno il doppio della partecipazione solita, a conferma di una tradizione che si sta radicando; non era semplice stare sulla scalinata del Folklore a causa del caldo e dell’afa. L'idea nacque nel 2013, da un conciliabolo tra Michele Trombetta e Tina Menadeo, che oggi assieme ad altre amiche organizza alla perfezione l'evento.

L'intera adunanza è stata vissuta e trasmessa in diretta Facebook da Termolionline.