TERMOLI. Un video assemblato con decine e decine di foto dall'amico Oscar De Lena, quello intestato alla sezione di Termoli dell'Archeoclub d'Italia che si lega a filo doppio con la straordinaria attività di promozione delle bellezze del territorio adriatico, che lo stesso Oscar promuove in prima persona, accompagnando centinaia e centinaia di persone ogni mese in visita nel borgo antico e non solo.

Accogliamo, dunque, l'invito a divulgare questo invito in immagini e musica a trascorrere l'Estate con noi... a Termoli.